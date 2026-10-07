Congreso de Ventas y Marketing busca fortalecer competitividad de PyMEs en Torreón

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    Congreso de Ventas y Marketing busca fortalecer competitividad de PyMEs en Torreón
    En conferencia de prensa dieron a conocer que el evento se realizará el próximo 22 de octubre en las instalaciones de Tecmilenio. SANDRA GÓMEZ

El encuentro está dirigido principalmente a PyMEs, equipos de ventas, empresarios, emprendedores y profesionistas

TORREÓN, COAH.- Empresarios y emprendedores de La Laguna podrán acceder a nuevas herramientas para mejorar sus procesos comerciales y adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo durante el Segundo Congreso de Ventas & Marketing, que se realizará el próximo 22 de octubre en las instalaciones de Tecmilenio.

El encuentro reunirá a seis especialistas y estará dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas, equipos de ventas y profesionistas interesados en fortalecer sus conocimientos en mercadotecnia, estrategias comerciales y servicio al cliente.

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Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico de Torreón, señaló que la capacitación y profesionalización de las PyMEs son elementos indispensables para elevar su competitividad, ampliar sus oportunidades de crecimiento y contribuir a la generación de empleos.

Explicó que las condiciones actuales del mercado obligan a las empresas a ir más allá de ofrecer productos o servicios de calidad, pues también deben conocer mejor a sus consumidores, identificar los factores que influyen en sus decisiones de compra y construir relaciones duraderas con sus clientes.

Bajo esta perspectiva, el programa del congreso contempla temas como la identificación del consumidor ideal, la economía conductual aplicada a las decisiones de compra, técnicas de ventas de alto desempeño, así como estrategias de marketing y servicio al cliente basadas en el modelo Disney.

Valdés Quintanilla destacó que los participantes podrán conocer tendencias, herramientas y casos prácticos que posteriormente podrán aplicar en sus negocios para mejorar sus resultados comerciales.

“Queremos que las empresas de Torreón tengan más herramientas para crecer, vender más, profesionalizarse y encontrar nuevas oportunidades. Una PyME más competitiva también significa más empleos, mayor derrama económica y un sector empresarial más sólido para nuestra ciudad”, expresó.

El Segundo Congreso de Ventas & Marketing es organizado por Fuerza PyMEs y Golden Training Business, con la participación de organismos e instituciones vinculados con el desarrollo empresarial, entre ellos la Dirección de Desarrollo Económico de Torreón.

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El funcionario convocó a empresarios y emprendedores de la región a participar en el encuentro y señaló que el Ayuntamiento continuará trabajando con universidades, cámaras y organismos especializados para impulsar la capacitación y el crecimiento de los negocios locales.

En la presentación estuvieron Carlos Herrera, director de Fuerza PyMEs, así como los conferencistas Jorge Reyes, Conny Segovia, Ricardo Luna, Gerardo Reyes, Israel Navarro e Iván Torres, quienes adelantaron algunos de los contenidos y estrategias que expondrán durante la jornada.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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