Congreso de Ventas y Marketing busca fortalecer competitividad de PyMEs en Torreón

El encuentro reunirá a seis especialistas y estará dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas, equipos de ventas y profesionistas interesados en fortalecer sus conocimientos en mercadotecnia, estrategias comerciales y servicio al cliente.

TORREÓN, COAH.- Empresarios y emprendedores de La Laguna podrán acceder a nuevas herramientas para mejorar sus procesos comerciales y adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo durante el Segundo Congreso de Ventas & Marketing, que se realizará el próximo 22 de octubre en las instalaciones de Tecmilenio.

Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico de Torreón, señaló que la capacitación y profesionalización de las PyMEs son elementos indispensables para elevar su competitividad, ampliar sus oportunidades de crecimiento y contribuir a la generación de empleos.

Explicó que las condiciones actuales del mercado obligan a las empresas a ir más allá de ofrecer productos o servicios de calidad, pues también deben conocer mejor a sus consumidores, identificar los factores que influyen en sus decisiones de compra y construir relaciones duraderas con sus clientes.

Bajo esta perspectiva, el programa del congreso contempla temas como la identificación del consumidor ideal, la economía conductual aplicada a las decisiones de compra, técnicas de ventas de alto desempeño, así como estrategias de marketing y servicio al cliente basadas en el modelo Disney.

Valdés Quintanilla destacó que los participantes podrán conocer tendencias, herramientas y casos prácticos que posteriormente podrán aplicar en sus negocios para mejorar sus resultados comerciales.

“Queremos que las empresas de Torreón tengan más herramientas para crecer, vender más, profesionalizarse y encontrar nuevas oportunidades. Una PyME más competitiva también significa más empleos, mayor derrama económica y un sector empresarial más sólido para nuestra ciudad”, expresó.

El Segundo Congreso de Ventas & Marketing es organizado por Fuerza PyMEs y Golden Training Business, con la participación de organismos e instituciones vinculados con el desarrollo empresarial, entre ellos la Dirección de Desarrollo Económico de Torreón.