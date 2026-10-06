Premian innovación de Lala por reformulación de su leche saborizada

TORREÓN, COAH.- La reformulación de LALA 100 Saborizada fue reconocida dentro de los Premios a la Innovación Alimenticia 2026, donde Grupo Lala obtuvo la distinción de Producto Innovador de Bebidas por los cambios realizados en el perfil nutricional de esta bebida. El producto fue desarrollado mediante procesos de investigación, tecnología y nutrición, como parte de la estrategia de la compañía para renovar su oferta de lácteos y atender las nuevas demandas de los consumidores, manteniendo las características de sabor de la bebida.

Entre los principales cambios destaca el incremento en su aporte de proteína, ya que cada envase de 330 mililitros contiene actualmente 16 gramos de proteína de alta calidad. La presentación se encuentra disponible en sabores chocolate, fresa y vainilla. Otro de los ajustes corresponde a la disminución de azúcar, modificación que permitió que LALA 100 Saborizada no presente actualmente sellos ni leyendas precautorias en su etiquetado, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa. La reformulación también conserva atributos que caracterizan al producto, entre ellos el 0 por ciento de lactosa y su contenido de proteína de alta calidad.

Para lograr estas modificaciones, Grupo Lala recurrió a su tecnología de ultrafiltración patentada, mediante la cual es posible concentrar de manera natural la proteína y el calcio de la leche, además de retirar físicamente la lactosa y disminuir los carbohidratos. La empresa explicó que este proceso tecnológico permite desarrollar alternativas dirigidas a consumidores que buscan bebidas con mayor contenido de proteína, menor cantidad de azúcar y formatos prácticos para incorporar a sus actividades cotidianas. De acuerdo con Grupo Lala, el desarrollo de la nueva fórmula respondió al análisis de las preferencias de sus consumidores, especialmente de quienes buscan combinar sabor y practicidad con características nutricionales distintas.

Marcela Romo, gerente corporativa de Investigación y Desarrollo de Grupo Lala, señaló que la innovación de la empresa parte del conocimiento científico para generar productos que respondan a necesidades específicas de los consumidores. “Este reconocimiento refleja el trabajo de nuestros equipos de Investigación y Desarrollo para seguir impulsando la innovación en la industria láctea y ofrecer productos que combinan nutrición, tecnología y sabor”, expresó. El reconocimiento se suma a la estrategia de Grupo Lala para mantener la investigación y el desarrollo tecnológico como herramientas para fortalecer y evolucionar su portafolio, en respuesta a los cambios en los hábitos y preferencias de consumo.