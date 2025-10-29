Congreso insiste a Piedras Negras baja de funcionarios implicados en disposición irregular de perros

El diputado Jorge Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, reiteró su llamado al alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, para que separe de sus cargos al director de Ecología, al responsable del Centro de Bienestar, Salud y Rescate Animal, así como a los empleados implicados en la disposición irregular de decenas de perros.

El exhorto, emitido el pasado 14 de octubre, fue respaldado por la totalidad de la legislatura, incluidos los diputados de Morena, partido del alcalde, solicitando que los funcionarios sean retirados de sus puestos mientras se desarrollan las investigaciones administrativas y legales correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes coahuilenses se convierten en legisladores por un día en el Parlamento Estudiantil 2025

El legislador del Partido Verde señaló que hasta este miércoles no se ha recibido respuesta al exhorto emitido por el Congreso del Estado, por lo que volvió a insistir en que se atienda la solicitud.

“Tristemente hasta el día de hoy no hemos tenido alguna respuesta de manera directa o indirecta. Decirle por este medio al alcalde de Piedras Negras que los 25 diputados y esta sexagésima tercera legislatura no va a claudicar”, expresó.

Aclaró que el Congreso no cuenta con facultades para destituir directamente a los funcionarios involucrados, pero subrayó que “lo más sano es que se separen del cargo mientras se esclarecen los hechos”.

El legislador advirtió que el 4 de noviembre vence el plazo para que el municipio rinda su informe ante la Procuraduría del Medio Ambiente, instancia que impondrá sanciones económicas por no reportar la muerte de los animales.