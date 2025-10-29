Jóvenes coahuilenses se convierten en legisladores por un día en el Parlamento Estudiantil 2025

El Congreso de Coahuila recibió este miércoles a 25 estudiantes de secundaria provenientes de distintas regiones de la entidad para participar en el Parlamento Estudiantil Coahuila 2025. Los jóvenes, ganadores de la convocatoria impulsada por el Congreso en coordinación con la Secretaría de Educación, Inspira Coahuila, Coecyt, INE y IEC, tomaron protesta como diputadas y diputados juveniles, expusieron sus propuestas sobre temas que reflejan las preocupaciones de su generación. TE PUEDE INTERESAR: Primer descenso de temperatura pone en alerta a Saltillo

La diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno, expresó su satisfacción por la participación de las y los jóvenes que traen a la máxima tribuna temas de salud mental, bullying, acoso escolar y transparencia. Cabe recordar que algunas de las iniciativas derivadas de este ejercicio podrían tener seguimiento legislativo.

Entre las exposiciones, Evelyn Yulissa Chío Matus, de 12 años y originaria de Acuña, habló sobre el acoso escolar y propuso fomentar la empatía y el respeto mediante conferencias con especialistas, fortalecer la comunicación entre estudiantes y autoridades escolares, y capacitar a docentes en la prevención del bullying.

En este mismo tema, Daniel Rojo Ruvalcaba, del Instituto Central Coahuila, planteó la creación de comités escolares que promuevan el respeto y la inclusión, además de atención psicológica gratuita para víctimas y agresores.

Por su parte, Christian Ismael Reséndiz Portillo, de Torreón, presentó una propuesta para proteger los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por el estado, sugiriendo la creación de un consejo estatal de coordinación con participación de gobiernos, asociaciones civiles y estudiantes.