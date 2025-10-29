Jóvenes coahuilenses se convierten en legisladores por un día en el Parlamento Estudiantil 2025

Coahuila
/ 29 octubre 2025
    Jóvenes coahuilenses se convierten en legisladores por un día en el Parlamento Estudiantil 2025
    Durante el Parlamento Estudiantil, los jóvenes expusieron iniciativas que reflejan las preocupaciones de su generación sobre educación, inclusión y derechos humanos. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

25 estudiantes de secundaria presentaron propuestas sobre acoso escolar, inclusión, derechos humanos y uso responsable de la tecnología

El Congreso de Coahuila recibió este miércoles a 25 estudiantes de secundaria provenientes de distintas regiones de la entidad para participar en el Parlamento Estudiantil Coahuila 2025.

Los jóvenes, ganadores de la convocatoria impulsada por el Congreso en coordinación con la Secretaría de Educación, Inspira Coahuila, Coecyt, INE y IEC, tomaron protesta como diputadas y diputados juveniles, expusieron sus propuestas sobre temas que reflejan las preocupaciones de su generación.

$!Carlos Ramírez, alumno de Allende y persona sorda, propuso que las escuelas normales incluyan la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana en su plan de estudios, con el objetivo de fortalecer la inclusión educativa en Coahuila.
Carlos Ramírez, alumno de Allende y persona sorda, propuso que las escuelas normales incluyan la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana en su plan de estudios, con el objetivo de fortalecer la inclusión educativa en Coahuila. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

La diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno, expresó su satisfacción por la participación de las y los jóvenes que traen a la máxima tribuna temas de salud mental, bullying, acoso escolar y transparencia. Cabe recordar que algunas de las iniciativas derivadas de este ejercicio podrían tener seguimiento legislativo.

$!La actividad forma parte de un programa coordinado por el Congreso de Coahuila, la Secretaría de Educación, Inspira Coahuila, Coecyt, INE y IEC, con el objetivo de fomentar la participación cívica juvenil.
La actividad forma parte de un programa coordinado por el Congreso de Coahuila, la Secretaría de Educación, Inspira Coahuila, Coecyt, INE y IEC, con el objetivo de fomentar la participación cívica juvenil. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

Entre las exposiciones, Evelyn Yulissa Chío Matus, de 12 años y originaria de Acuña, habló sobre el acoso escolar y propuso fomentar la empatía y el respeto mediante conferencias con especialistas, fortalecer la comunicación entre estudiantes y autoridades escolares, y capacitar a docentes en la prevención del bullying.

$!Los 25 estudiantes de secundaria tomaron protesta como diputadas y diputados juveniles durante el Parlamento Estudiantil Coahuila 2025.
Los 25 estudiantes de secundaria tomaron protesta como diputadas y diputados juveniles durante el Parlamento Estudiantil Coahuila 2025. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

En este mismo tema, Daniel Rojo Ruvalcaba, del Instituto Central Coahuila, planteó la creación de comités escolares que promuevan el respeto y la inclusión, además de atención psicológica gratuita para víctimas y agresores.

$!La diputada Luz Elena Morales Núñez destacó la importancia de que las y los jóvenes lleven temas de salud mental, bullying y transparencia a la máxima tribuna
La diputada Luz Elena Morales Núñez destacó la importancia de que las y los jóvenes lleven temas de salud mental, bullying y transparencia a la máxima tribuna FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

Por su parte, Christian Ismael Reséndiz Portillo, de Torreón, presentó una propuesta para proteger los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por el estado, sugiriendo la creación de un consejo estatal de coordinación con participación de gobiernos, asociaciones civiles y estudiantes.

$!Las propuestas presentadas por los estudiantes podrían tener seguimiento legislativo, consolidando un vínculo entre la juventud y el Congreso de Coahuila.
Las propuestas presentadas por los estudiantes podrían tener seguimiento legislativo, consolidando un vínculo entre la juventud y el Congreso de Coahuila. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

En tanto, Carlos Ramírez, alumno de Allende y persona sorda, propuso que las escuelas normales incluyan la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana en su plan de estudios, a fin de mejorar la inclusión educativa.

Por su parte, Alejandro Treviño González abordó los riesgos de los retos virales en redes sociales y propuso mecanismos legislativos que sancionen su promoción, así como capacitaciones semanales en las escuelas sobre el uso responsable de la tecnología y las consecuencias legales del ciberacoso.

