Conmemoran 120 años de la primaria Benito Juárez en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 21 marzo 2026
    Conmemoran 120 años de la primaria Benito Juárez en Ramos Arizpe
    Durante la ceremonia se resaltó el legado histórico y formativo de la institución. CORTESÍA

El evento también celebró el 220 aniversario del natalicio del expresidente

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del 120 aniversario de la Escuela Primaria Benito Juárez García y de la conmemoración número 220 del natalicio de Benito Juárez, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó el papel fundamental de la educación como base del desarrollo del municipio, así como el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la infraestructura y calidad educativa.

Durante la ceremonia conmemorativa, el edil subrayó que, desde el inicio de la actual administración estatal, diversas instancias han fungido como aliados estratégicos para Ramos Arizpe, impulsando acciones concretas como la construcción de una primaria, un jardín de niños, además de la entrega constante de infraestructura y material didáctico.

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120 años de historia

“El legado de Benito Juárez vive en cada rincón de esta escuela; en la disciplina, en el esfuerzo diario, en el respeto y en la convicción de que la educación es la base del progreso. Hoy celebramos más que años, celebramos recuerdos y generaciones completas que han pasado por estas aulas”, expresó el presidente municipal.

$!En el evento autoridades develaron una placa conmemorativa por los 120 años de la escuela.
En el evento autoridades develaron una placa conmemorativa por los 120 años de la escuela. CORTESÍA

Asimismo, reconoció la labor de los docentes y el compromiso de las familias, quienes han contribuido a consolidar a esta institución como un pilar en la formación de niñas y niños del municipio.

“A los maestros que han dedicado su vida a la enseñanza y a las familias que han confiado en esta institución para formar a lo más valioso que tienen: sus hijos”, agregó.

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En el acto, el alcalde, acompañado del secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, realizó la develación de una placa conmemorativa que destaca que, a lo largo de 120 años de historia, la Escuela Primaria Benito Juárez García se ha consolidado como un referente educativo en Ramos Arizpe, siendo cuna de valores y espacio donde múltiples generaciones han forjado su futuro.

En el evento también se contó con la presencia de Lizbeth Ogazón Nava, presidenta de la Comisión de Educación; Mónica Merino Sánchez; Jesús Padilla Hernández; Adelaida Gutiérrez Romo, así como autoridades educativas y municipales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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