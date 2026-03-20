Ramos Arizpe: Proyectan arranque de ruta a Paredón en abril

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las negociaciones con la compañía transportista se encuentran avanzadas, por lo que se estima que el arranque pueda concretarse a mediados del próximo mes, después del periodo vacacional de Semana Santa.

RAMOS ARIZPE, COAH.— El municipio de Ramos Arizpe proyecta poner en marcha en abril la ruta de transporte hacia la comunidad de Paredón, una vez que concluyan las gestiones con la empresa que operaría el servicio.

“Vamos a hacer pronto la ruta Ramos Arizpe-Paredón. Un taxi cuesta alrededor de mil 500 pesos y aquí vamos a cobrar 50 pesos por persona en el camión”, aseguró.

De acuerdo con lo planteado, el servicio iniciaría con una unidad con capacidad para 20 pasajeros, con posibilidad de ampliarse conforme aumente la demanda.

La propuesta busca atender el rezago en movilidad hacia esta zona rural, donde actualmente los costos de traslado resultan elevados para los habitantes.

LLEGA TAMBIÉN MERCADITO DE A PESO

Como parte de estas acciones, el alcalde informó que también se contempla la llegada del programa “Mercadito de a Peso” a la comunidad, tentativamente alrededor del 12 de abril.

“Estaremos trabajando el primero en el área rural, en Paredón. No podemos hacerlo en todos los ejidos, pero vamos a platicar con las personas para que lleguen ahí”, indicó.