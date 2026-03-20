Ramos Arizpe: Proyectan arranque de ruta a Paredón en abril

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Coahuila
/ 20 marzo 2026
    Ramos Arizpe: Proyectan arranque de ruta a Paredón en abril
    Será a mediados de abril que la ruta comience a operar con una capacidad inicial de 20 pasajeros. ESPECIAL

A la par de la ruta, llegará también a la localidad el Mercadito de a Peso

RAMOS ARIZPE, COAH.— El municipio de Ramos Arizpe proyecta poner en marcha en abril la ruta de transporte hacia la comunidad de Paredón, una vez que concluyan las gestiones con la empresa que operaría el servicio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las negociaciones con la compañía transportista se encuentran avanzadas, por lo que se estima que el arranque pueda concretarse a mediados del próximo mes, después del periodo vacacional de Semana Santa.

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“Vamos a hacer pronto la ruta Ramos Arizpe-Paredón. Un taxi cuesta alrededor de mil 500 pesos y aquí vamos a cobrar 50 pesos por persona en el camión”, aseguró.

De acuerdo con lo planteado, el servicio iniciaría con una unidad con capacidad para 20 pasajeros, con posibilidad de ampliarse conforme aumente la demanda.

La propuesta busca atender el rezago en movilidad hacia esta zona rural, donde actualmente los costos de traslado resultan elevados para los habitantes.

LLEGA TAMBIÉN MERCADITO DE A PESO

Como parte de estas acciones, el alcalde informó que también se contempla la llegada del programa “Mercadito de a Peso” a la comunidad, tentativamente alrededor del 12 de abril.

“Estaremos trabajando el primero en el área rural, en Paredón. No podemos hacerlo en todos los ejidos, pero vamos a platicar con las personas para que lleguen ahí”, indicó.

$!El Mercadito de a Peso, que ya ha estado presente en colonias como Parajes de los Pinos, se extenderá al área rural en abril.
El Mercadito de a Peso, que ya ha estado presente en colonias como Parajes de los Pinos, se extenderá al área rural en abril. CORTESÍA

Explicó que este esquema ofrece productos de la canasta básica a bajo costo, con paquetes que rondan los 140 pesos, frente a precios que en otras zonas pueden alcanzar hasta los mil pesos.

“Es un beneficio al 100% porque ya tienen huevo, mercadito, plazas, megadespensa y transporte gratuito”, señaló.

Estas acciones, añadió, forman parte de una estrategia para acercar servicios y apoyos a comunidades alejadas de la cabecera municipal, donde los traslados implican mayores gastos para las familias.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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