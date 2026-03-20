Inauguran nueva plaza e impulsan desarrollo del campo en ejido Mesillas de Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 20 marzo 2026
    Inauguran nueva plaza e impulsan desarrollo del campo en ejido Mesillas de Ramos Arizpe
    El Alcalde Tomás Gutiérrez Merino y el secretario Jesús María Montemayor Garza, entregaron los apoyos. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó una nueva plaza en Mesillas para las familias de esta comunidad

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó este viernes la entrega de una nueva plaza pública en el ejido Mesillas, como parte de un programa de fortalecimiento a la zona rural que incluye la distribución de apoyos agrícolas y la consolidación de servicios básicos en el campo.

“Aquí el compromiso número uno era la plaza, que quedó muy bonita; era un terreno baldío con mucho mezquite, con mucha piedra y bueno, pues ya quedamos con esta obra”, afirmó el edil durante su gira de trabajo por las comunidades rurales del municipio.

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La infraestructura incluye una plaza pública con pasto sintético, banquetas de concreto, iluminación, bancas, árboles, palapa y equipamiento urbano, así como una cancha de usos múltiples con plancha de concreto, pintura, porterías, luminarias y transformador, brindando condiciones óptimas para actividades deportivas y sociales.

Gutiérrez Merino destacó que, además de los espacios recreativos, se entregaron 15 bultos de semilla para los productores locales. El alcalde subrayó que actualmente se tiene un avance del “80% de todos los ejidos iluminados con luminaria nueva y luminaria LED”, mejorando la seguridad en estas zonas.

$!Se entregó un nuevo complejo deportivo y recreativo en el ejido Mesillas.
Se entregó un nuevo complejo deportivo y recreativo en el ejido Mesillas. CORTESÍA

Autoridades recordaron que como parte de una estrategia conjunta, se formalizó la firma de un convenio de coordinación entre el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, y el Municipio de Ramos Arizpe, para coordinar acciones y la ejecución de recursos en el programa de semilla.

“En Ramos Arizpe sabemos que el campo es una de nuestras mayores fortalezas. Por eso trabajamos para brindar herramientas a nuestros productores, pero también para mejorar los espacios donde conviven las familias. Hoy en Mesillas estamos cumpliendo con ambos objetivos: impulsar la producción y fortalecer la comunidad”, expresó el Edil.

Uno de los anuncios más relevantes fue la finalización del pozo de agua en el ejido Nuevo Yucatán, tras 12 intentos fallidos en administraciones anteriores. La obra, con una profundidad de 615 metros, representó una inversión cercana a los 5 millones de pesos y operará mediante energía solar.

“Con esto ya tenemos cobertura total de agua en el 100% de los ejidos y en el 80% tienen celdas solares para que no paguen el consumo a la comisión”, explicó el mandatario municipal, señalando que solo esperan la agenda del gobernador para la inauguración oficial.

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En cuanto a programas sociales, el alcalde confirmó que después de Semana Santa, cerca del 12 de abril, se llevará el “Mercadito de a Peso” a la comunidad de Paredón. Detalló que la canasta básica que ofrecen tiene un valor comercial de hasta mil pesos en el campo.

Asimismo, anunció la creación de una ruta de transporte Ramos Arizpe-Paredón para reducir los costos de traslado. “Un taxi cuesta alrededor de 1,500 pesos y aquí vamos a cobrar 50 pesos por persona en el camión”, precisó Gutiérrez Merino sobre este nuevo servicio.

Finalmente, en materia de infraestructura urbana y ferroviaria, el munícipe informó sobre la licitación del puente en la colonia Los Pinos. Esta obra será un paso a desnivel de vía rápida con cuatro carriles que conectará directamente desde la carretera Saltillo-Ramos Arizpe.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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