Conmemoran 15 años de la masacre de Allende; exigen verdad y memoria

ALLENDE, COAH.- Familiares de personas desaparecidas exigieron verdad y memoria durante la ceremonia para recordar los 15 años de la Masacre de Allende. Andrea Ramos Salas, quien busca a su padre Rogelio Ramos Hernández, desaparecido el 13 de julio de 2009 en Piedras Negras, aseguró que las familias llevan el peso de una ausencia que el tiempo no ha podido borrar.

“Intentaron borrar sus nombres, pero aquí estamos para decirlos”, expresó Andrea Ramos Salas. Rosa Zamarripa Castillo, integrante del colectivo Alas de Esperanza, mencionó que Allende no fue solo un escenario de tragedia, sino la suma de vidas de gente trabajadora, de sueños interrumpidos y de familias que se negaron a abandonar sus raíces. “No estamos aquí para pedir un favor, sino para exigir que la verdad se mantenga viva”, comentó la buscadora, Rosa Zamarripa Castillo. El 18 de marzo de 2011 marcó el inicio de uno de los episodios más atroces de la violencia en Coahuila, cuando el grupo criminal de Los Zetas desató una ola de asesinatos y desapariciones que arrasó con familias enteras. Pero para las víctimas, la historia no empieza ni termina ahí. Antes y después de esos días, la región —incluyendo la zona Norte y Carbonífera— ya vivía bajo el control del crimen organizado. Las desapariciones eran constantes, normalizadas por el miedo y la ausencia de autoridades. Rosa Zamarripa Castillo señaló que el memorial en Allende, donde se llevó a cabo la ceremonia, debe de ser un recordatorio de que la omisión de las autoridades costó vidas.

“Son 15 años desde que el tiempo se detuvo en nuestras casas. El tiempo sólo nos enseña a vivir con la ausencia. No podemos aceptar el olvido”, mencionó. Así mismo, expuso que la esperanza es un acto de resistencia y por ello a 15 años de la masacre, señaló que su abrazo es para cada madre que sigue esperando, para cada hijo que creció preguntando. “Nuestra memoria es nuestra fuerza”, aseguró. Andrea Salas exigió a las autoridades que no vean las desapariciones como un papel, sino que vean a los hijos que crecieron sin el abrazo de sus padres y los hogares rotos. Exigió que la justicia no sea una promesa lejana y que la conmemoración no sea un evento, sino la búsqueda inalcanzable, en la transparencia y garantía de que nadie más tenga qué crecer con un asiento vacío y mil preguntas sin respuesta.

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