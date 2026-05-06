Conmemoran en Ramos Arizpe más de cuatro décadas de desarrollo sostenido

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del 46 aniversario de la elevación de Ramos Arizpe a ciudad, autoridades municipales anunciaron una serie de actividades conmemorativas orientadas a reconocer su historia, crecimiento y papel estratégico en el desarrollo económico del País. La ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, celebra el aniversario de su elevación a la categoría de ciudad el 13 de mayo.

Como parte del contexto de esta celebración, diversos análisis posicionan al municipio como uno de los principales centros de actividad industrial y manufacturera en México, con especial relevancia en el sector automotriz. De acuerdo con datos difundidos por la plataforma Whitepaper y la Secretaría de Economía, Ramos Arizpe concentra cerca del 9 por ciento de las exportaciones nacionales de componentes automotrices, rubro que representa aproximadamente el 38 por ciento de sus exportaciones totales.

El crecimiento ha sido sostenido en las últimas décadas. Mientras que en 2006 las exportaciones vinculadas a esta industria no superaban los 500 millones de dólares, para 2024 el valor total de exportaciones del municipio rebasó los 9 mil 800 millones de dólares, consolidándolo como uno de los principales polos exportadores de Coahuila. Este desarrollo ha tenido un impacto directo en la dinámica demográfica. Entre 1990 y 2020, la población pasó de menos de 30 mil habitantes a más de 122 mil, fenómeno asociado a la expansión industrial y a la llegada de personas de distintas regiones del país en busca de oportunidades laborales. Actualmente, el municipio cuenta con 14 parques industriales y otros en proceso, donde operan compañías de alcance internacional como General Motors, Stellantis, Magna International, Tupy y Marelli, principalmente en los sectores automotriz y manufacturero.

En el marco de las celebraciones, Stellantis será distinguida con la Presea Institucional como reconocimiento a su contribución al desarrollo económico local. El Gobierno Municipal informó que las actividades incluirán eventos cívicos y la entrega de reconocimientos a personas, instituciones y sectores que han sido parte fundamental en la consolidación de Ramos Arizpe como un referente industrial en el país.

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