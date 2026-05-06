Conmemoran en Ramos Arizpe más de cuatro décadas de desarrollo sostenido

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    Conmemoran en Ramos Arizpe más de cuatro décadas de desarrollo sostenido
    Ramos Arizpe destaca por su crecimiento industrial y dinamismo económico en el norte del País. CORTESÍA

Indicadores ubican al municipio entre los principales polos exportadores del país y referente manufacturero.

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del 46 aniversario de la elevación de Ramos Arizpe a ciudad, autoridades municipales anunciaron una serie de actividades conmemorativas orientadas a reconocer su historia, crecimiento y papel estratégico en el desarrollo económico del País.

La ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, celebra el aniversario de su elevación a la categoría de ciudad el 13 de mayo.

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Como parte del contexto de esta celebración, diversos análisis posicionan al municipio como uno de los principales centros de actividad industrial y manufacturera en México, con especial relevancia en el sector automotriz. De acuerdo con datos difundidos por la plataforma Whitepaper y la Secretaría de Economía, Ramos Arizpe concentra cerca del 9 por ciento de las exportaciones nacionales de componentes automotrices, rubro que representa aproximadamente el 38 por ciento de sus exportaciones totales.

$!Actividades conmemorativas reconocen la historia y evolución del municipio.
Actividades conmemorativas reconocen la historia y evolución del municipio. CORTESÍA

El crecimiento ha sido sostenido en las últimas décadas. Mientras que en 2006 las exportaciones vinculadas a esta industria no superaban los 500 millones de dólares, para 2024 el valor total de exportaciones del municipio rebasó los 9 mil 800 millones de dólares, consolidándolo como uno de los principales polos exportadores de Coahuila.

Este desarrollo ha tenido un impacto directo en la dinámica demográfica. Entre 1990 y 2020, la población pasó de menos de 30 mil habitantes a más de 122 mil, fenómeno asociado a la expansión industrial y a la llegada de personas de distintas regiones del país en busca de oportunidades laborales.

Actualmente, el municipio cuenta con 14 parques industriales y otros en proceso, donde operan compañías de alcance internacional como General Motors, Stellantis, Magna International, Tupy y Marelli, principalmente en los sectores automotriz y manufacturero.

$!Parques industriales concentran empresas líderes del sector automotriz y manufacturero.
Parques industriales concentran empresas líderes del sector automotriz y manufacturero. CORTESÍA

En el marco de las celebraciones, Stellantis será distinguida con la Presea Institucional como reconocimiento a su contribución al desarrollo económico local.

El Gobierno Municipal informó que las actividades incluirán eventos cívicos y la entrega de reconocimientos a personas, instituciones y sectores que han sido parte fundamental en la consolidación de Ramos Arizpe como un referente industrial en el país.

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