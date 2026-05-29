RAMOS ARIZPE: Conoce las candidaturas del Distrito 12

VANGUARDIA realizó una revisión de la plataforma “Candidatas y candidatos. Conóceles” del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para presentar a sus lectores los perfiles de las candidaturas de la Región Sureste. El Distrito 12 es uno de los cinco que conforman la Región Sureste y el único que no tiene su cabecera en el municipio de Saltillo, sino en Ramos Arizpe. Territorialmente, es el más extenso de la región, pues además abarca los municipios de Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente.

Partido o alianza que la impulsa: PAN Nombre: Kimberly Alondra María Regalado Molina Edad: 24 años Facebook: KimRegaladoMX Suplente: Susana Elizabeth Martínez Cerda, 51 años Escolaridad: Licenciatura en Derecho; actualmente cursa una maestría. Experiencia laboral: Auxiliar jurídico en la Notaría 74. ¿Ha ocupado cargos públicos anteriormente?: Sí. Ingresos mensuales: 3 mil pesos. Motivación para contender: “Mi motivación es ser una voz cercana, escuchar las necesidades de la gente y representar sus intereses con responsabilidad y compromiso. Quiero impulsar soluciones que mejoren la calidad de vida de las familias coahuilenses, siempre con honestidad, sensibilidad y vocación de servicio”. Propuesta 1: Creación del Fondo Estatal para la Seguridad Hídrica. Desde el Congreso, propondré recursos etiquetados, reglas claras y mecanismos de transparencia para que ningún municipio tenga que enfrentar solo este reto y se fortalezca la planeación a largo plazo. Propuesta 2: Propondré incentivos fiscales a empresas que contraten jóvenes recién egresados, con el objetivo de facilitar su inserción en el mercado laboral y reducir las brechas de experiencia. Esta medida impulsará la generación de oportunidades, fortalecerá el talento local y contribuirá al crecimiento económico sostenible. Propuesta de género y/o grupos vulnerables: Propondré incentivos para empresas que contraten a mujeres jefas de familia, adultas mayores o sobrevivientes de violencia, así como etiquetar recursos para capacitación gratuita a mujeres en materia de administración y ventas digitales. ----

Partido o alianza que la impulsa: PVEM Nombre: Gloria Areli Flores Oyervides Edad: 33 años Facebook: AreliFloresOficial Suplente: María Guadalupe Segovia Ortiz, 50 años Escolaridad: Licenciatura en Administración de Empresas. Experiencia laboral y política: Regidora con licencia de Ramos Arizpe. ¿Ha ocupado cargos públicos anteriormente?: No. Declaraciones patrimoniales y de intereses: La persona candidata no consintió publicar sus declaraciones. Motivación para contender: “Quiero ser diputada porque conozco de cerca lo que viven las familias de Coahuila y sé que no basta con prometer: hay que resolver. Mi compromiso es llevar al Congreso una voz cercana, firme y honesta, que impulse seguridad sin abusos, mejores oportunidades, servicios dignos y piso parejo para todas y todos”. Propuesta 1: Impulsaré el Programa Distrito Verde y Economía Local, para que Ramos Arizpe y Coahuila crezcan con empleo, orden y sustentabilidad. Promoveré apoyos a emprendedores, capacitación para pequeños negocios, simplificación de trámites y estímulos a empresas que generen empleo formal, respeten el medio ambiente y usen energías limpias. Propuesta 2: Impulsaré una agenda de Gobierno Honesto y Seguridad Cercana, porque la gente merece instituciones que cuiden, no que intimiden. Propondré mecanismos de vigilancia ciudadana, datos abiertos y reportes públicos sobre el uso del presupuesto, para que cada peso se vea reflejado en obras, servicios y apoyos reales. Propuesta de género y/o grupos vulnerables: Impulsaré un Sistema Estatal de Cuidados y Protección a Mujeres y Personas Vulnerables, con guarderías de horarios ampliados, apoyo a madres trabajadoras, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de riesgo. Promoveré incentivos a empresas con horarios flexibles, espacios de lactancia y contratación incluyente. ----

Partido o alianza que la impulsa: MC Nombre: Laura Angélica Cruz Sotelo Edad: 53 años Facebook: LauraCruz Suplente: Alejandra Vázquez Vargas, 33 años Escolaridad: Licenciatura en Procesos Industriales. Experiencia laboral: Gestora social. ¿Ha ocupado cargos públicos anteriormente?: No. Declaraciones patrimoniales y de intereses: La persona candidata no consintió publicar sus declaraciones. Motivación para contender: “Para construir un gobierno justo, eficiente y cercano a la gente, con políticas transparentes y sostenibles que impulsen la economía local y mejoren la calidad de vida de las familias. Creo que el cambio comienza desde lo local y que cuando la ciudadanía participa, las comunidades se transforman”. Propuesta 1: Derecho al agua. Revisar la distribución del agua y dar prioridad al consumo humano, así como impulsar infraestructura para garantizar el suministro. También se plantea inversión en sistemas de redes de distribución y saneamiento para evitar la pérdida de agua. Propuesta 2: Salud mental. Actualmente los indicadores de depresión y adicciones son altos en el estado de Coahuila. Las propuestas contemplan apoyo emocional y ayuda profesional por parte de instituciones públicas mediante terapia cognitivo-conductual, además de la construcción de centros especializados gratuitos y universales que atiendan a quien lo necesite. Propuesta de género y/o grupos vulnerables: Fortalecer la autonomía económica de las mujeres y brindarles refugios. Además, impulsar castigos para cualquier forma de violencia y combatir la impunidad. ----

Partido o alianza que la impulsa: Nuevas Ideas Nombre: Erika de Jesús Martínez López Edad: 44 años Facebook: FundacionSimplementeMujer Suplente: Clarisa Miroslava Zapata Gutiérrez, 32 años Escolaridad: Licenciatura en Derecho. Experiencia laboral: Abogacía. ¿Ha ocupado cargos públicos anteriormente?: Sí. Ingresos mensuales: 30 mil pesos. Motivación para contender: “Quiero ocupar un cargo público porque creo en el servicio a la gente y en la capacidad de transformar realidades cuando se trabaja con honestidad, sensibilidad y compromiso. Deseo ser una voz cercana para las familias, que genere oportunidades, apoyo y bienestar”. Propuesta 1: Impulsar programas de apoyo y capacitación para las mujeres, fomentando oportunidades de empleo, emprendimiento y protección para quienes más lo necesitan. También plantea crear más oportunidades para los jóvenes mediante becas y apoyo al deporte. Propuesta 2: Gestionar mejoras en los servicios y mayores oportunidades para la comunidad. Asimismo, fortalecer la atención ciudadana con un gobierno más cercano, humano y que realmente escuche a la gente, además de impulsar apoyos para madres trabajadoras. Propuesta de género y/o grupos vulnerables: Promover una iniciativa de ley para el apoyo integral de las mujeres, mediante la creación de programas de capacitación, apoyo psicológico, asesoría legal y oportunidades de emprendimiento. ---

Partido o alianza que la impulsa: México Avante Nombre: Omar Nacoud Rodríguez Edad: 33 años Facebook: Omar Nacoud Suplente: Edgardo Fabrizio Damián García, 25 años Escolaridad: Licenciatura en Finanzas. Experiencia laboral: Emprendedor. ¿Ha ocupado cargos públicos anteriormente?: Sí. Ingresos mensuales: 15 mil pesos. Motivación para contender: “Quiero ocupar un cargo público porque estoy convencido de que la política necesita más ciudadanos reales, personas que conozcan de cerca los problemas de la gente y que no vean el servicio público como un privilegio, sino como una responsabilidad. Soy joven, microempresario y he vivido de cerca los retos que enfrentan las familias, los trabajadores, los jóvenes y los pequeños negocios”. Propuesta 1: Impulsar la iniciativa “Primer Empleo Coahuila”, mediante la cual se otorgue un incentivo fiscal a las empresas que contraten jóvenes en su primer empleo formal, a través de la condonación o exención del Impuesto Sobre Nómina correspondiente al joven contratado. Propuesta 2: La población objetivo son las familias y comunidades de Coahuila que enfrentan problemas de acceso, distribución y disponibilidad de agua, así como las empresas de alto consumo hídrico y los municipios, quienes deben asumir una mayor responsabilidad en el cuidado, reutilización y aprovechamiento del agua. La meta principal es obligar a las empresas que más utilizan agua a implementar sistemas de tratamiento y reutilización. Propuesta de género y/o grupos vulnerables: Presentó la misma propuesta de “Primer Empleo Coahuila”. ---

Partido o alianza que la impulsa: PRI-UDC Nombre: José María Morales Padilla Edad: 46 años Facebook: ChemaMoralesP Suplente: Everardo Durán Flores, 51 años Escolaridad: Ingeniería Industrial y de Sistemas. Experiencia laboral y política: Exalcalde de Ramos Arizpe. ¿Ha ocupado cargos públicos anteriormente?: Sí. Ingresos mensuales: 191 mil pesos. Motivación para contender: “Por mis convicciones de seguir colaborando en el sector público, desempeñándome como un funcionario receptivo a las demandas sociales y que busca brindar más apoyos sociales para la gente más vulnerable, deseo ayudar con mi trabajo a toda la población de Coahuila de la mano con el Gobernador”. Propuesta 1: “Coahuila Blindado”: fortalecer el modelo de seguridad implementado en el estado, trabajando en conjunto con los distintos órdenes de gobierno para mejorar las condiciones de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. Propuesta 2: “Coahuila Mejora”: impulsar más proyectos y obras sociales para brindar cobertura en los 38 municipios de Coahuila, con énfasis en fortalecer los programas de salud popular y la atención a personas con discapacidad. Propuesta de género y/o grupos vulnerables: Fortalecer la legislación en favor de las mujeres mediante iniciativas enfocadas en el empoderamiento, además de gestionar recursos para que la Fiscalía Especializada continúe brindando atención. ---