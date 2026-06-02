Conoce a los candidatos del Distrito 15 de Saltillo

Además de informar sobre la situación académica, laboral y de ingresos de los candidatos, se incluyen las principales propuestas para trabajar desde el palacio legislativo tanto para la entidad, como para este distrito que tiene cabecera en Saltillo, y abarca colonias como Hacienda Narro, Saltillo 2000, y zonas ejidales al sur de la capital de Coahuila.

PAN Candidato: Diego Cortés Espinosa - 36 años Redes sociales: FB: Diego Cortes Suplente: Juan Fernando Rodriguez Castillo Perfil académico: Licenciatura Última experiencia: Locutor Declaración patrimonial: La persona candidata no consintió publicar sus declaraciones ¿Por qué quiere ocupar el cargo? Quiero ocupar un puesto público para servir, no para servirme. Tomar decisiones que mejoren la vida diaria con resultados medibles y cercanía real. Vengo a trabajar, escuchar y cumplir; la confianza se gana con hechos, no con promesas con transparencia y rendición de cuentas. Recuerda que soy un ciudadano como tú, hagamos politica ciudadana. Propuesta 1 Seguridad y prevención para colonias del Distrito 15 en Saltillo, especialmente en zonas con mayor incidencia. Impulsaré una iniciativa para fortalecer la policía de proximidad, mejorar el alumbrado público y recuperar espacios como plazas y canchas. Metas: reducir robos y delitos patrimoniales en 20% y aumentar la percepción de seguridad. Plazo: acciones inmediatas y resultados medibles en 12 a 18 meses, con evaluación constante y participación vecinal. Propuesta 2 Empleo local y apoyo a emprendedores en el Distrito 15 de Saltillo, enfocado en jóvenes, mujeres y pequeños negocios. Promoveré incentivos para apertura rápida de negocios, capacitación gratuita y vinculación con la industria local. Metas: generar nuevas oportunidades laborales y fortalecer la economía familiar. Plazo: implementación en el primer año y resultados visibles en un periodo de hasta 24 meses. Propuesta 3 Igualdad y protección para mujeres en el Distrito 15 de Saltillo, así como atención a grupos en situación de discriminación. Impulsaré una iniciativa para fortalecer los mecanismos de denuncia, ampliar la atención psicológica y legal gratuita, y garantizar espacios seguros en transporte y zonas públicas. La población objetivo son mujeres, jóvenes y personas vulnerables que enfrentan violencia o desigualdad. Metas: reducir los casos de violencia de género, aumentar las denuncias atendidas con seguimiento efectivo y garantizar atención integral a víctimas. Además, promover programas de capacitación y empleo para mujeres jefas de familia. Plazos: acciones inmediatas desde el primer año, con resultados medibles en un periodo de 12 a 24 meses, mediante evaluación constante y coordinación con autoridades y sociedad civil.

PVEM “Candidato”: Limbar Montemayor Valdez - 41 años Suplente: Samuel Acevedo Presas Redes socialesFB: Limbar Valdez ¿Cumplió con la plataforma Conóceles? SÍ Perfil académico: Piloto Aviador Última experiencia profesional: Emprendedor Declaración patrimonial: La persona candidata no consintió publicar sus declaraciones ¿Por qué quiere ocupar el cargo? Quiero ser diputado porque conozco de primera mano los problemas que viven las familias en las colonias, barrios y zonas de Saltillo. Como ciudadano, empresario y servidor social, he escuchado necesidades reales en seguridad, servicios públicos, oportunidades y atención comunitaria. Mi propósito es llevar al Congreso una voz cercana, que no se quede en promesas, sino que gestione soluciones claras, recursos y programas que mejoren la vida diaria de la gente, siempre con honestidad, sensibilidad y compromiso. Propuesta 1 Impulsaré un programa legislativo de Barrios Verdes y Seguros para mejorar la calidad de vida en las colonias del Distrito 15. Gestionaré recursos para rehabilitar plazas, alumbrado, áreas deportivas y espacios públicos con criterios ecológicos, iluminación eficiente, reforestación y participación vecinal. Esta propuesta busca prevenir la inseguridad, fortalecer la convivencia familiar y recuperar espacios abandonados. Propuesta 2 Promoveré una agenda de movilidad, emprendimiento y desarrollo sustentable para Saltillo, enfocada en apoyar a familias trabajadoras, jóvenes y pequeños negocios. Buscaré incentivos para proyectos productivos verdes, capacitación para emprendedores, uso de tecnologías limpias y mejor planeación urbana. También impulsaré gestiones para mejorar el transporte público, la seguridad vial y la conectividad en colonias con mayor necesidad. Propuesta 3 Impulsaré una propuesta de atención integral para mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de riesgo. Gestionaré programas de apoyo, orientación jurídica, prevención de violencia, capacitación laboral y accesibilidad en espacios públicos.

MC Candidato: Mitchell Márquez - 35 años Redes socialesFB: Mitchel Márquez Suplente: Daniel Hiram Revilla Trujillo ¿Cumplió con la plataforma Conóceles? SÍ Perfil académico: Secundaria Última experiencia profesional: Regidor de Saltillo Declaración patrimonial: Sí - Ingresos mensuales por: 127,000 pesos ¿Por qué quiere ocupar el cargo? No quiero ocupar un cargo público para tener poder; quiero hacerlo para servir, para ayudar y para demostrar que todavía se puede hacer política con corazón, sensibilidad y compromiso verdadero con la gente. Porque cuando un niño es protegido, cuando un joven logra salir de las adicciones o cuando un adulto mayor vuelve a sentirse acompañado, no solamente cambia una vida: cambia el futuro completo de una comunidad. Propuesta 1 Crear una Ley de Protección Integral para las Infancias y Adolescencias, enfocada en garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante acompañamiento permanente en educación, salud mental y bienestar social. La iniciativa contempla atención psicológica gratuita en escuelas, seguimiento a menores en situación vulnerable, prevención del abandono escolar, acceso a becas, útiles, transporte y herramientas necesarias para que ningún niño tenga que dejar sus estudios por falta de recursos. Propuesta 2 La propuesta plantea la creación de una Ley Integral de Atención y Rehabilitación de Adicciones, con el objetivo de atender de raíz uno de los problemas sociales y de salud pública que más afectan a las familias: las adicciones. La iniciativa busca establecer una red de centros de internamiento y rehabilitación dignos, supervisados y accesibles, donde jóvenes y personas con problemas de consumo puedan recibir atención médica, psicológica y emocional profesional, además de acompañamiento para su reintegración social, educativa y laboral. Propuesta 3 Impulsar una Reforma Integral de Protección para Madres Autónomas y sus Hijos, con el objetivo de brindar apoyo real a miles de mujeres que todos los días sostienen solas a sus familias, enfrentando dificultades económicas, laborales y emocionales mientras luchan por sacar adelante a sus hijos. Esta iniciativa nace entendiendo que muchas madres no necesitan lástima, sino oportunidades, respaldo y un gobierno que no les dé la espalda.

Nuevas Ideas Candidato: Martín Guevara Pérez - 47 años Redes socialesFB: Martín Guevara Candidato Suplente: Mario Alberto Manzanares Izquierdo ¿Cumplió con la plataforma Conóceles? SÍ Perfil académico: Bachillerato Última experiencia profesional: Gestor social Declaración patrimonial: Sí - Ingresos mensuales por: 14,400 pesos ¿Por qué quiere ocupar el cargo? Quiero ocupar un cargo público porque considero que es una oportunidad para contribuir de manera directa al bienestar de la sociedad, atendiendo las necesidades reales de la población y generando soluciones concretas a los problemas que enfrentan día a día. Estoy convencido de que el servicio público debe ejercerse con responsabilidad, cercanía y compromiso, escuchando a la ciudadanía y dando seguimiento a sus demandas. Mi motivación principal es trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas, impulsando acciones que beneficien a la comunidad y fortalezcan la confianza en las instituciones. Propuesta 1 Implementar un programa integral de apoyo a personas en situación de desempleo, con el objetivo de brindar respaldo económico temporal y facilitar su reincorporación al mercado laboral. Este programa estaría dirigido a personas que hayan perdido su empleo de manera involuntaria y que requieran apoyo para cubrir sus necesidades básicas mientras encuentran una nueva oportunidad laboral. Propuesta 2 Desarrollar un programa de atención integral en salud mental con enfoque comunitario, orientado a la prevención, detección temprana y atención oportuna de problemas como ansiedad, depresión y adicciones. La población objetivo incluye jóvenes, mujeres, familias y personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con acceso adecuado a servicios de salud mental. Propuesta 3 Impulsar una política pública de atención integral en salud mental con enfoque de género y perspectiva comunitaria, dirigida principalmente a mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad que enfrentan condiciones de desigualdad, violencia o sobrecarga emocional.

México Avante “Candidato”: Perla Guerrero Narro - 26 años Redes socialesFB: Perla Guerrero Suplente: Brenda Nallely Tovias Narro ¿Cumplió con la plataforma Conóceles? SÍ Perfil académico: Licenciatura en curso Última experiencia profesional: Emprendedora - DJ Declaración patrimonial: Sí - Ingresos mensuales por: 2,000 pesos ¿Por qué quiere ocupar el cargo? Mi motivación principal es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la comunidad, apoyar el desarrollo de oportunidades para jóvenes y mujeres, así como promover iniciativas que fortalezcan el emprendimiento, la participación ciudadana y el bienestar social. Busco ser una representante cercana, que conozca las necesidades reales de la gente y mantenga comunicación constante con la ciudadanía. Considero que es importante trabajar con responsabilidad y compromiso para recuperar la confianza de las personas en quienes ocupan cargos públicos, impulsando acciones que generen resultados positivos para la comunidad. Propuesta 1 Impulsar programas de apoyo para madres solteras, jóvenes emprendedores pequeños negocios locales, con el objetivo de generar mayores oportunidades económicas fortalecer el desarrollo de las familias. Esta propuesta está dirigida principalmente a jóvenes, mujeres emprendedoras y personas que trabajan de manera independiente y que muchas veces enfrentan dificultades para acceder a capacitación, financiamiento o espacios para crecer sus proyectos. Propuesta 2 Impulsar acciones y políticas públicas que ayuden a mejorar los espacios públicos, fortalecer las actividades culturales, deportivas y recreativas, así como generar más oportunidades para las y los jóvenes del distrito. Esta propuesta está dirigida principalmente a niñas, niños, jóvenes familias que necesitan espacios seguros y accesibles para su desarrollo personal y social. Se buscará promover programas comunitarios que fomenten el deporte, el arte, la música, la cultura y la convivencia social como herramientas para prevenir situaciones de violencia, inseguridad, adicciones y exclusión social. Propuesta 3 Impulsar programas de apoyo para jóvenes emprendedores y pequeños negocios locales, con el objetivo de generar mayores oportunidades económicas fortalecer el desarrollo de las familias. La propuesta busca promover iniciativas que faciliten talleres gratuitos de educación financiera, administración, marketing digital y desarrollo de negocios, así como fomentar la vinculación con programas de apoyo y financiamiento accesibles.

PRI-UDC “Candidato”: Eduardo Medrano Aguirre - 37 años Redes socialesFB: Lalo Medrano Suplente: Diego David Fuentes Aguirre ¿Cumplió con la plataforma Conóceles? SÍ Perfil académico: Licenciatura Última experiencia profesional: Regidor de Saltillo Declaración patrimonial: Sí - Ingresos mensuales por: 78,000 pesos ¿Por qué quiere ocupar el cargo? Porque estoy convencido de que el servicio público es la vía más efectiva para generar cambios reales en la vida de las personas. Quiero ocupar un cargo público para poner mi experiencia, capacidad de gestión y compromiso social al servicio de la ciudadanía, impulsando soluciones responsables, cercanas y con resultados. Mi interés es contribuir al fortalecimiento de las instituciones, atender las necesidades de la población con sensibilidad y eficiencia, y trabajar por un gobierno más cercano, transparente y comprometido con el bienestar colectivo. Propuesta 1 Coahuila Blindada en tu Colonia: Impulsaré como prioridad una política pública de seguridad de proximidad para fortalecer la prevención del delito y la vigilancia en colonias, barrios y ejidos del Distrito 15. La meta es consolidar un modelo de seguridad más cercano, con mayor presencia policial, inteligencia preventiva y participación ciudadana, fortaleciendo además los Comités Ciudadanos de Seguridad. Propuesta 2 Créditos y Becas Padelante: Promoveré una política pública enfocada en ampliar el acceso a becas educativas y créditos a la palabra para jóvenes, emprendedores, mujeres, trabajadores y jefes de familia del Distrito 15. La meta es generar mayores oportunidades de desarrollo, fortalecer la economía familiar y apoyar proyectos productivos, educativos y de autoempleo. Propuesta 3 Impulsaré una agenda legislativa con perspectiva de inclusión y justicia social orientada a garantizar igualdad de oportunidades para mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y sectores históricamente en situación de vulnerabilidad.

Morena-PT Candidato: Alberto Hurtado Vera - 32 años Suplente: Cecilia Abrego Muñoz Redes sociales FB: Alberto Hurtado ¿Cumplió con la plataforma Conóceles? SÍ Perfil académico: Ingeniería Industrial y de Sistemas Última experiencia profesional: Diputado local Declaración patrimonial: Sí - Ingresos mensuales por: 92,000 pesos ¿Por qué quiere ocupar el cargo? Deseo continuar representando a la ciudadanía para garantizar que las causas sociales tengan una voz firme en el Congreso de Coahuila. Mi motivación principal es dar permanencia legal a los programas de apoyo directo que hemos implementado, como las jornadas de salud comunitaria, para que dejen de ser esfuerzos aislados y se conviertan en derechos para todos. Creo firmemente en la política de proximidad; por ello, busco un nuevo periodo para profundizar la fiscalización de los recursos públicos, asegurar que el presupuesto llegue a quienes más lo necesitan y seguir siendo un gestor incansable de las necesidades de las familias de mi distrito, legislando siempre con honestidad y justicia social. Propuesta 1 Agua para hoy, infraestructura para el futuro. Garantía de Suministro en Contingencias ¿Cómo lo haremos? Establecer por ley una reserva estratégica de agua y la obligatoriedad de interconexiones entre pozos privados y públicos exclusivamente para situaciones de desastre o sequía extrema, garantizando que los hospitales y zonas vulnerables sean prioridad uno. Captación Pluvial Obligatoria Para lograrlo debemos generar incentivos fiscales (descuentos en predial o derechos de conexión) para desarrolladores que integren sistemas de “Cero Descarga” y captación pluvial. Propuesta 2 Ley de Salud Móvil y Prevención Comunitaria Empata tus metas de abasto de medicamentos, salud mental y unidades móviles. Población objetivo: Familias en zonas alejadas, jóvenes en riesgo y grupos vulnerables en situación de abandono. En el primer año, se proyecta la cobertura total de las zonas identificadas con mayor rezago en Saltillo, integrando protocolos de salud mental para estudiantes y jóvenes. Propuesta 3 Impulsaré la creación de Centros de Bienestar Comunitario con perspectiva de género, diseñados específicamente para brindar apoyo integral a mujeres jefas de familia y personas en situación de vulnerabilidad. Esta política busca ofrecer servicios de salud preventiva, asesoría jurídica contra la violencia de género y talleres de capacitación para el empleo en un mismo espacio seguro.

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