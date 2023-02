Tampoco hay registro en los documentos oficiales investigados hasta ahora del paradero de un busto de Su Alteza Serenísima Antonio López de Santa Anna, colocado cerca del puente el día de la inauguración, a la cual, de acuerdo con datos históricos, no asistió el general.

Documentos de la época, entre ellos el Periódico Oficial y un programa de la inauguración, además de una investigación del arquitecto José Darío Saucedo , comprueban que el puente de lo que fue la carretera Monterrey-Saltillo , hoy bulevar Venustiano Carranza , fue construido para librar el vado del arroyo Ceballos y comunicar a Coahuila con Nuevo León; sin embargo, no hasta ahora un documento que demuestre que el puente haya cambiado de nombre.

“Fue en el lapso del último período de gobierno de Santa Anna al frente de la presidencia de la República, cuando este puente sería terminado, en 1854, el título de: Su Alteza Serenísima General López de Santa Anna , un título que a dos años de haber sido pactado, ya no quiso retener, quizás deliberadamente, en la memoria” , escribió el arquitecto Saucedo García, tras investigar documentos como los periódicos oficiales y actas de cabildo en el Archivo Municipal de Saltillo y el Archivo del Estado.

En la construcción participaron además 24 reos sentenciados bajo las órdenes de Máximo García y dos maestros de quienes no se conocen los nombres, pero se encargaron de dirigir también la obra en 900 varas de terreno, poco más de 747 metros cuadrados, además de que labraron 480 cuñas, que son piedras que forman las dos bóvedas del puente, entre muros, mampostería y otros trabajos.

EL BAILE Y LA CORRIDA DE TOROS

En relatos de la época y documentos oficiales se encontró que el 22 de marzo de 1854, cuando el puente estaba por concluirse, fue cuando se organizaron la corrida de toros y un baile, de los cuales se recaudaron 600 pesos, los cales se sumaron a los nueve mil pesos que ya se habían invertido en el puente para Su Alteza Serenísima.

“Ya terminada la obra se acordó la fecha para su inauguración: el 13 de junio de 1854. Una carta alojada en el Archivo del Estado de Coahuila, con fecha del 21 de mayo de 1854, señala que se pidieron prestadas a la Comandancia General de Artillería del Departamento de Nuevo León dos piezas de artillería (cañones) con la finalidad de solemnizar la bendición del nuevo puente, así como la colocación con él del busto de Antonio López de Santa Anna”, escribió en la Gazeta el autor de “Un puente para Santa Anna”, José Darío Saucedo, quien forma parte de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila.

El programa oficial de la inauguración del puente fue avalado por el Oficial Mayor, puesto similar a lo que hoy es un Secretario de Gobierno, J. Serapio Fragoso, el 8 de junio de 1854, y se señaló que después de la ceremonia inaugural se celebraría un gran baile el 15 de junio en el Palacio Municipal, aunque esto no se tiene certeza de si ocurrió o no, debido a que el General López de Santa Anna no fue a la ceremonia preparada para él.

También el programa oficial de la ceremonia señaló que el día 12 de junio emprenderían camino rumbo al puente dos piezas de artillería (cañones), dos compañías de caballería, la Banda de Guerra, el Batallón Activo y los Jefes y oficiales de la guarnición.

EL PROGRAMA DE INAUGURACIÓN

“A las ocho de la noche se dará una serenata al E. Sr. Gobernador y Comandante General, la que durará hasta las diez, á cuya hora dará principio un baile particular y otro público, terminando a las doce el primero y a la una el segundo. Los edificios públicos se iluminarán durante las primeras horas de la noche, Lo mismo que los de particulares que se presten a ello invitados por la autoridad local”, explicaba el programa sobre las actividades previas.

“Una descarga de artillería á la cual sucederán un repique á vuelo y un toque de diana por las bandas de la guarnición, anunciara a los cuatro de la mañana del 13 el nacimiento del día venturoso para México en que viera la luz primera EL ILUSTRE Y SUPREMO GEFE DE LA REPÚBLICA, que contribuyo á inscribirla con su espada en el catálogo de los pueblos libres de la tierra.

“Acto continuo se verificará un paseo público por las calles principales de Ramos Arizpe, a terminando á las cinco de la mañana en la habitación del E. Sr.Gobernador y Comandante General de donde partirá; al paseo asistirán las personas mas principales presididas por la autoridad política”.

Lo anterior debía ocurrir el día de la inauguración del puente, los cañones, el toque de diana y el paseo por el municipio de Ramos Arizpe por parte del gobernador Santiago Rodríguez del Bosque y Antonio López de Santa Anna.

POLÉMICO O NO, DEBE PRESERVARSE

Además de una misa con autoridades y clérigos presentes, el punto final sería la inauguración del puente en honor al natalicio, nacimiento o cumpleaños de Santa Anna, aunque oficialmente su onomástico es en el mes de febrero.

“Para solemnizar tan fausto día se colocará el Busto de SU ALTEZA SERENÍSIMA en el Puente de los Bosquez, que en lo sucesivo se denominará el Puente de S. A. S. el General Santa Anna, interviniendo cuatro personas con el carácter de padrinos en su bendición”, reveló el programa.