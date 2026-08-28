Saltillo apunta al oro: presentan la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

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    Saltillo apunta al oro: presentan la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026
    Arqueros coahuilenses acompañaron la presentación en el CNAR de la final internacional que recibirá Saltillo en septiembre. FOTO: INEDEC

Ana Paula Vázquez, Matías Grande, Dafne Quintero y Sebastián García competirán ante su afición en la Plaza de Armas el 12 y 13 de septiembre

Con presencia de arqueros coahuilenses, la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Saltillo 2026 fue presentada este viernes 28 de agosto en la Ciudad de México. La capital de Coahuila recibirá a 32 competidores internacionales el 12 y 13 de septiembre, con la Plaza de Armas como escenario.

El anuncio se realizó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), encabezado por Rommel Pacheco, director de la Conade, y Javier Díaz, alcalde de Saltillo.

La organización conjunta con el Gobierno de Coahuila y World Archery México llevará el cierre del circuito al Centro Histórico.

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Díaz González, alcalde saltillense, destacó el trabajo en conjunto con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para ser sede de este magno evento.

“Saltillo se sigue consolidando como una gran ciudad, la competitividad y la seguridad son prioridad para el Gobernador y para nosotros; seguimos desde nuestras trincheras llevando todas las acciones a través de programas, obras y actividades que puedan impactar de una manera muy positiva para mejorar la calidad de vida”, mencionó.

COAHUILA APUNTA AL PODIO EN CASA

Ana Paula Vázquez y Matías Grande competirán en arco recurvo; Dafne Quintero y Sebastián García lo harán en compuesto. Los cuatro representantes de Coahuila tendrán la oportunidad de disputar los títulos ante su afición, con una delegación mexicana que será la más numerosa.

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Será la primera final del circuito en Coahuila, una oportunidad para acercar el alto rendimiento a nuevas generaciones de atletas.

Además de los cuatro vinculados al estado, estarán Alejandra Valencia, Andrea Becerra y Rodrigo González de Alba. García ganó su boleto con el título de Shanghái; Becerra lo consiguió al imponerse en Antalya.

La final coronará a los campeones del serial, una competencia distinta del Campeonato Mundial de la especialidad.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ LA FINAL EN SALTILLO?

El sorteo de los cruces de cuartos de final se efectuará el jueves 10 de septiembre. Las competencias serán el sábado 12 y domingo 13: primero se disputará el arco compuesto y después el recurvo, con pruebas femeniles y varoniles.

El programa anunciado contempla sesiones varoniles a las 10:00 de la mañana y femeniles a las 2:00 de la tarde. Los boletos se ofrecen en Boletomóvil por 250 pesos, más 41 de servicio: 291 pesos en total.

Entre las figuras internacionales destacan el estadounidense Brady Ellison, quien defenderá su título en recurvo, y la colombiana Sara López, que buscará su décimo campeonato de Final de Copa del Mundo. El Ayuntamiento prevé gradas para más de mil 100 personas y transmisiones a más de 70 países.

Con información del Inedec

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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