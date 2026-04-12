Consolida DIF Coahuila programa ‘Mercadito Pa’Delante’ con impacto social

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Coahuila
/ 12 abril 2026
    Consolida DIF Coahuila programa ‘Mercadito Pa’Delante’ con impacto social
    La presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés, destacó su impacto positivo en las comunidades, al apoyarlos con artículos de limpieza, productos perecederos y juguetes. CORTESÍA

La estrategia busca mejorar la calidad de vida de las familias mediante acciones sociales y ambientales

El DIF Coahuila sigue consolidando el programa “Mercadito Pa’Delante”, una estrategia integral orientada a promover entornos más limpios, saludables y solidarios en todo el estado.

EL programa tiene como objetivo principal fomentar la descacharrización en los hogares coahuilenses, incentivando a las familias a intercambiar objetos en desuso por productos de primera necesidad, lo que contribuye tanto a mejorar las condiciones de sus viviendas como a fortalecer su economía familiar.

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Al respecto, la presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés, destacó la relevancia de esta iniciativa como una acción que transforma realidades al ejecutarse directamente en las comunidades.

“Con ‘Mercadito Pa’Delante’ no solo estamos limpiando espacios, estamos generando bienestar, apoyando la economía de las familias y construyendo comunidades más saludables. Cada acción cuenta, y ver la participación de la gente nos confirma que cuando trabajamos juntos, logramos grandes cambios”, expresó.

Asimismo, subrayó que las jornadas continuarán desarrollándose en todo el estado, con especial énfasis en las comunidades más alejadas, donde estos apoyos representan una oportunidad significativa para mejorar la calidad de vida.

$!Con este programa las familias intercambian objetos en desuso por productos de primera necesidad.
Con este programa las familias intercambian objetos en desuso por productos de primera necesidad. CORTESÍA

A través de este esquema, las y los beneficiarios pueden acceder a diversos insumos de canje, como productos perecederos, abarrotes, artículos de limpieza, insumos de higiene personal y juguetes.

Durante el año 2025 y lo que va de 2026, el programa ha beneficiado a más de 4 mil 300 familias en distintas regiones de Coahuila, además de lograr la recolección de más de 133 mil kilogramos de material, reflejando un impacto importante tanto en la cultura de limpieza como en el bienestar comunitario.

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Estos resultados evidencian el éxito de una estrategia que no solo impulsa la descacharrización, sino que también genera conciencia sobre la importancia de mantener espacios dignos, al tiempo que brinda apoyo directo a la economía de las familias que más lo necesitan.

Con “Mercadito Pa’Delante”, el DIF Coahuila reafirma su compromiso de acercar programas que impacten de manera directa en la población, promoviendo la participación social, el cuidado del entorno y el desarrollo de un estado más limpio, solidario y con mayores oportunidades para todas y todos.

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