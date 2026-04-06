El Madero será sede del Saraperos vs Sultanes en Juego con Causa este martes

El Clásico del Norte volverá a encenderse este martes 7 de abril, cuando los Saraperos de Saltillo reciban a los Sultanes de Monterrey en el Estadio Francisco I. Madero, en un Juego con Causa que forma parte del Spring Training 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). El encuentro está programado para iniciar a las 19:30 horas, en un escenario que combina rivalidad deportiva con un objetivo social. Este enfrentamiento llega con antecedentes recientes que elevan la expectativa. Apenas el pasado 2 de abril, Sultanes se impuso 4-2 a Saraperos en el Walmart Park, resultado que dejó pendiente una respuesta por parte de la novena saltillense. Ahora, en casa, la Nave Verde buscará ajustar cuentas y mostrar avances en su preparación.

El momento de ambos equipos ha sido activo en esta etapa de pretemporada. Saraperos ha sostenido una agenda constante enfrentando a Acereros de Monclova y Algodoneros de Unión Laguna, con resultados variados pero con señales de evolución, especialmente en su ofensiva. Por su parte, Sultanes llega tras una serie exigente ante Tecos de los Dos Laredos, donde su pitcheo mostró solidez.

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En cuanto a nombres a seguir, Saltillo cuenta con piezas que han comenzado a marcar diferencia. Alberth Martínez destacó recientemente al producir las carreras en el duelo anterior ante Monterrey, mientras que jugadores como Christian Villanueva y Jonathan Araúz forman parte de las incorporaciones que generan expectativa para esta temporada. Del lado regiomontano, Víctor Hugo Mendoza se mantiene como uno de los bates más peligrosos, luego de producir carreras clave en el enfrentamiento más reciente entre ambos. A ello se suma un lineup que combina velocidad y poder con peloteros como Asael Sánchez y Raimel Tapia, además de la presencia de Tyler Viza como una opción importante en el pitcheo abridor. Uno de los factores a considerar será la localía. El Estadio Francisco I. Madero suele ser un escenario complicado para los visitantes, y para Saraperos representa una oportunidad para ajustar su bullpen, que en juegos recientes ha permitido rallies en momentos clave. En contraste, Sultanes apostará por su capacidad de generar carreras a través del poder ofensivo.

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Más allá del aspecto deportivo, el encuentro tendrá un propósito adicional. Este Juego con Causa destinará lo recaudado a programas del DIF Ramos Arizpe, reforzando el vínculo entre el béisbol y la comunidad, y promoviendo un ambiente familiar en el estadio. Con una rivalidad que se remonta a décadas y con ambos equipos en pleno proceso de ajuste, el duelo promete ser una prueba importante rumbo a la temporada 2026, donde cada entrada servirá para afinar detalles dentro y fuera del diamante.

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