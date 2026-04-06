‘Juegos con Causa 2026’ abren camino a cirugías auditivas en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 6 abril 2026
    ‘Juegos con Causa 2026’ abren camino a cirugías auditivas en Coahuila
    Liliana Salinas Valdés destacó el impacto social de estas acciones. CORTESÍA

Los encuentros se realizaron en Monclova, Torreón y Saltillo

Con un enfoque centrado en la solidaridad y el compromiso social, el DIF Coahuila, en coordinación con la sociedad civil y la iniciativa privada, continúa promoviendo acciones que buscan transformar la vida de personas en situación vulnerable, particularmente de la niñez con discapacidad auditiva.

A través de los “Juegos con Causa 2026”, realizados en Monclova, Torreón y Saltillo, se logró reunir el respaldo de la ciudadanía en torno a una causa significativa: brindar la posibilidad de acceder a cirugías de implante coclear o de conducción ósea a niñas, niños y adolescentes con problemas auditivos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/unidad-movil-del-dif-saltillo-sumara-escaner-mamario-y-baumanometros-IH19785940

La presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés, destacó la relevancia de estos esfuerzos y agradeció la participación de organizadores, asistentes y colaboradores que hicieron posible el éxito de los eventos.

“Cada esfuerzo que realizamos tiene un propósito claro: transformar vidas. Abrir la puerta al sonido no solo significa escuchar, sino conectar con el mundo, con la familia y con los sueños”, expresó.

$!El programa fortalece la inclusión y el bienestar de la niñez en Coahuila.
El programa fortalece la inclusión y el bienestar de la niñez en Coahuila. CORTESÍA

Asimismo, subrayó que estas acciones responden a la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, orientada a impulsar programas que impacten directamente en la calidad de vida de la niñez, especialmente de quienes enfrentan mayores retos.

Actualmente, en el estado se cuenta con una lista de espera de aproximadamente 30 niñas y niños que requieren este tipo de intervenciones, cuyos costos suelen ser elevados. No obstante, gracias a la suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad, se avanza para que más menores puedan acceder a estos procedimientos que representan un cambio trascendental en su desarrollo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/amor-en-movimiento-de-dif-saltillo-llega-a-mas-de-8-mil-con-salud-gratuita-BJ19767125

Como resultado de los recursos recaudados en eventos con causa durante 2025, el DIF Coahuila logró concretar la colocación de 10 implantes cocleares, lo que ha permitido que beneficiarios puedan escuchar por primera vez, marcando un antes y un después en sus vidas.

Con estas iniciativas, el DIF Coahuila refrenda su compromiso con la atención integral de la niñez y adolescencia, al impulsar programas que fomentan la inclusión, el desarrollo y el bienestar, demostrando que la colaboración entre sociedad y gobierno puede generar oportunidades reales para quienes más lo necesitan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Programas Sociales
Cirugías

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


DIF Coahuila

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Productores de Coahuila enfrentan pérdidas millonarias tras más de un año sin acceso al mercado de Estados Unidos.

Acumula Coahuila pérdidas por mil 600 mdp por cierre de frontera al ganado mexicano
En Piedras Negras fueron aseguradas 29 kilos de cocaína con valor superior a los 6.3 millones de pesos.

Incluidas dos ciudades de Coahuila en reporte semanal del Gabinete de Seguridad
Coahuila se mantiene libre, aunque bajo vigilancia sanitaria permanente.

Gusano barrenador se expande a 21 estados; Coahuila permanece libre
El sector hotelero tuvo un desempeño sólido, especialmente en Pueblos Mágicos.

Coahuila: Al 100%, hoteles en pueblos mágicos durante Semana Santa; al 65% en el resto de ciudades
Las restricciones migratorias en Estados Unidos modificaron la dinámica de movilidad en la Casa del Migrante.

Casa del Migrante Saltillo reporta caída del 70% en flujo durante 2025
Además de aplicar sanciones a quienes tiren basura o escombro, el Ayuntamiento buscará recompensar a quienes detecten y denuncien estas prácticas.

Intensifican en Saltillo limpieza de callejones; invitan a denunciar a quien ensucie
La fosa 8 será la última del actual relleno sanitario.

Saltillo: lanzan licitación para construir última fosa del relleno sanitario
SRE: A la medida

SRE: A la medida