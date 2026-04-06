‘Juegos con Causa 2026’ abren camino a cirugías auditivas en Coahuila

Con un enfoque centrado en la solidaridad y el compromiso social, el DIF Coahuila, en coordinación con la sociedad civil y la iniciativa privada, continúa promoviendo acciones que buscan transformar la vida de personas en situación vulnerable, particularmente de la niñez con discapacidad auditiva. A través de los “Juegos con Causa 2026”, realizados en Monclova, Torreón y Saltillo, se logró reunir el respaldo de la ciudadanía en torno a una causa significativa: brindar la posibilidad de acceder a cirugías de implante coclear o de conducción ósea a niñas, niños y adolescentes con problemas auditivos.

La presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés, destacó la relevancia de estos esfuerzos y agradeció la participación de organizadores, asistentes y colaboradores que hicieron posible el éxito de los eventos. “Cada esfuerzo que realizamos tiene un propósito claro: transformar vidas. Abrir la puerta al sonido no solo significa escuchar, sino conectar con el mundo, con la familia y con los sueños”, expresó.

Asimismo, subrayó que estas acciones responden a la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, orientada a impulsar programas que impacten directamente en la calidad de vida de la niñez, especialmente de quienes enfrentan mayores retos. Actualmente, en el estado se cuenta con una lista de espera de aproximadamente 30 niñas y niños que requieren este tipo de intervenciones, cuyos costos suelen ser elevados. No obstante, gracias a la suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad, se avanza para que más menores puedan acceder a estos procedimientos que representan un cambio trascendental en su desarrollo.

Como resultado de los recursos recaudados en eventos con causa durante 2025, el DIF Coahuila logró concretar la colocación de 10 implantes cocleares, lo que ha permitido que beneficiarios puedan escuchar por primera vez, marcando un antes y un después en sus vidas. Con estas iniciativas, el DIF Coahuila refrenda su compromiso con la atención integral de la niñez y adolescencia, al impulsar programas que fomentan la inclusión, el desarrollo y el bienestar, demostrando que la colaboración entre sociedad y gobierno puede generar oportunidades reales para quienes más lo necesitan.

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