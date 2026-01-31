Construcción del tren Saltillo-Nvo. Laredo creará más de 3 mil empleos en la región Sureste de Coahuila

El proyecto ferroviario que se desarrollará en la región representa una de las apuestas de infraestructura más relevantes para Coahuila en los próximos años, no solo por su alcance técnico, sino por el impacto que tendrá en la generación de empleo y la dinamización de la economía local.

La titular de la Secretaría del Trabajo, Zogbi Castro, informó que el proceso de contratación de personal se realizará de manera gradual, iniciando con bloques de entre 200 y 300 trabajadores durante las primeras etapas, conforme avancen los trabajos de construcción.

Detalló que para definir con precisión los tiempos de incorporación y los perfiles requeridos en cada fase del proyecto, el Gobierno del Estado sostendrá una reunión técnica con representantes de la empresa constructora el próximo miércoles, encuentro clave para establecer el calendario laboral de la obra.

De acuerdo con la funcionaria, el proyecto contempla la edificación de 111 kilómetros de doble vía ferroviaria y tendrá una duración estimada de tres años, lo que lo posiciona como una de las obras estratégicas de infraestructura para el desarrollo regional en el corto y mediano plazo.

UNA AMPLIA CADENA DE PROVEEDURÍA

Zogbi Castro subrayó que el impacto económico irá más allá de los empleos directos, ya que la ejecución de la obra activará una amplia cadena de proveeduría y servicios, generando fuentes de trabajo indirectas en sectores como transporte, alimentación, logística, mantenimiento y otros rubros asociados.

La convocatoria laboral abarcará una diversidad de perfiles, desde personal operativo como ayudantes generales, albañiles, herreros, carpinteros y personal de limpieza, hasta especialistas como ingenieros civiles e industriales, topógrafos, especialistas ambientales y personal administrativo.

La funcionaria destacó que este proyecto ferroviario representa una oportunidad estratégica para fortalecer el empleo formal, mejorar las condiciones laborales y detonar el crecimiento económico sostenido en la región.

Este anuncio se suma a lo dado a conocer en días recientes por el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, quien confirmó una importante expansión económica para el municipio tras las negociaciones con Grupo Carso, empresa que prevé la contratación de más de 3 mil personas para proyectos vinculados a la nueva vía ferroviaria.

Con ello, Ramos Arizpe y su zona de influencia se perfilan como uno de los principales polos de desarrollo industrial y logístico del estado, impulsados por inversiones de gran escala y proyectos de infraestructura de largo alcance.