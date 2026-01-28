Impulsan empleo y educación en Ramos Arizpe; Grupo Carso generará miles de vacantes por proyecto del tren

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció una importante expansión económica para el municipio tras confirmar negociaciones con Grupo Carso, empresa que contratará a más de 3,000 personas en la región para proyectos relacionados con la nueva vía de ferrocarril.

Durante la entrevista, el edil destacó que la ciudad se consolida como un polo atractivo para la inversión gracias a su fuerza laboral, señalando que “Ramos es la mejor opción para las nuevas industrias por la mano de obra calificada que se tiene aquí”.

Respecto a las nuevas vacantes, Gutiérrez Merino detalló que Grupo Carso instalará módulos de contratación en puntos estratégicos como Saltillo y Santa Catarina. Alrededor de 15,000 personas van a estar trabajando en este proyecto de infraestructura que abarcará gran parte de la zona industrial, explicó.

El mandatario municipal enfatizó la importancia de la educación en la mejora salarial, mencionando que quienes estudian una licenciatura pueden percibir hasta 5,000 pesos semanales. “Si le eche uno ganas en la juventud es cuando hay que poder para poder vivir un poquito más cómodo”, expresó.

En cuanto a la deserción escolar, el Alcalde informó que el abstencionismo en preparatorias ha bajado considerablemente. Subrayó el impacto positivo de las carreras gratuitas para amas de casa, permitiendo que las mujeres logren “prepararse mucho más y empoderarse más”.

Además de las inversiones de Carso, Gutiérrez Merino reveló que se han firmado convenios con empresas de origen chino para generar 600 empleos adicionales. Actualmente, la bolsa de trabajo del municipio cuenta con más de 2,000 vacantes disponibles para la ciudadanía interesada.

En temas de infraestructura ferroviaria, el alcalde adelantó que la próxima semana se reunirá con autoridades para definir la construcción de aproximadamente 22 puentes. “Nuestro amigo el gobernador está trabajando para que los proveedores, la gran mayoría, sean locales”, aseguró el funcionario.

Finalmente, en el rubro de salud, anunció que la clínica de Manantiales, la nueva clínica popular del municipio, está próxima a inaugurarse. “Esperemos que la próxima semana la podamos inaugurar; el registro es para 13,000 personas aproximadamente”, concluyó.