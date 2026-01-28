Impulsan empleo y educación en Ramos Arizpe; Grupo Carso generará miles de vacantes por proyecto del tren

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 28 enero 2026
    Impulsan empleo y educación en Ramos Arizpe; Grupo Carso generará miles de vacantes por proyecto del tren
    El proyecto ferroviario podría generar hasta 15,000 empleos en la zona industrial. FOTO: ESPECIAL

Alcalde destaca la llegada de nuevas inversiones ferroviarias y la apertura de una clínica municipal

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció una importante expansión económica para el municipio tras confirmar negociaciones con Grupo Carso, empresa que contratará a más de 3,000 personas en la región para proyectos relacionados con la nueva vía de ferrocarril.

Durante la entrevista, el edil destacó que la ciudad se consolida como un polo atractivo para la inversión gracias a su fuerza laboral, señalando que “Ramos es la mejor opción para las nuevas industrias por la mano de obra calificada que se tiene aquí”.

TE PUEDE INTERESAR: Concluyen repavimentación de la calle División en la colonia Mirador, en Ramos Arizpe

Respecto a las nuevas vacantes, Gutiérrez Merino detalló que Grupo Carso instalará módulos de contratación en puntos estratégicos como Saltillo y Santa Catarina. Alrededor de 15,000 personas van a estar trabajando en este proyecto de infraestructura que abarcará gran parte de la zona industrial, explicó.

El mandatario municipal enfatizó la importancia de la educación en la mejora salarial, mencionando que quienes estudian una licenciatura pueden percibir hasta 5,000 pesos semanales. “Si le eche uno ganas en la juventud es cuando hay que poder para poder vivir un poquito más cómodo”, expresó.

En cuanto a la deserción escolar, el Alcalde informó que el abstencionismo en preparatorias ha bajado considerablemente. Subrayó el impacto positivo de las carreras gratuitas para amas de casa, permitiendo que las mujeres logren “prepararse mucho más y empoderarse más”.

Además de las inversiones de Carso, Gutiérrez Merino reveló que se han firmado convenios con empresas de origen chino para generar 600 empleos adicionales. Actualmente, la bolsa de trabajo del municipio cuenta con más de 2,000 vacantes disponibles para la ciudadanía interesada.

TE PUEDE INTERESAR: Enfocarán gestión de Aguas y Saneamiento en Ramos Arizpe hacia nuevos yacimientos y recuperación de cartera

En temas de infraestructura ferroviaria, el alcalde adelantó que la próxima semana se reunirá con autoridades para definir la construcción de aproximadamente 22 puentes. “Nuestro amigo el gobernador está trabajando para que los proveedores, la gran mayoría, sean locales”, aseguró el funcionario.

Finalmente, en el rubro de salud, anunció que la clínica de Manantiales, la nueva clínica popular del municipio, está próxima a inaugurarse. “Esperemos que la próxima semana la podamos inaugurar; el registro es para 13,000 personas aproximadamente”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Trabajo
empleos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Para la titular en Coahuila de la Secretaría de las Mujeres, el calor pudo haber influido en el alto número de casos de violencia de género.

Durante 2025, mayo fue el mes más violento contra las mujeres
El maltrato contra las mascotas no es solo golpes, también incluye el abandono al que son confinadas.

Crueldad animal en Saltillo llegará a denuncia penal; un caso agravado se registra cada dos semanas
Antes de abrir sus puertas, cada comerciante se encargará de limpiar el frente de su establecimiento.

Comerciantes del Centro Histórico impulsan la iniciativa ‘Mi Banqueta, Mi Centro’ en Saltillo
El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la realización de una sesión solemne por el 30 aniversario del COECyT en el Centro de Cultura Científica.

Aprueba Cabildo de Saltillo sesión solemne por 30 aniversario del COECyT y avala cambios de nomenclatura

Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?