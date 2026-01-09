Contempla Piedras Negras invertir hasta 40 mdp en seguridad

PIDRAS NEGRAS, COAH.- Durante la conferencia matutina en la que se presentó el balance de resultados en materia de seguridad pública correspondiente a 2025, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, anunció que el Municipio prevé una inversión de entre 30 y 40 millones de pesos para reforzar la corporación de Seguridad Pública.

El recurso se destinará a la ampliación del parque vehicular, la expansión de la red de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad y la entrega de uniformes, radios y cámaras de solapa para los elementos policiales. Sobre estas últimas, el Edil puntualizó que estarán dirigidas principalmente a los agentes de reciente incorporación.

Rodríguez descartó la adquisición de nuevo armamento, al precisar que el Municipio continúa a la espera de recibir el equipo táctico solicitado durante el ejercicio 2025.