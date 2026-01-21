Continúa la entrega de la tarjeta de Salud Popular en Coahuila; más de 30 mil ya la tienen

Más de 30 mil personas ya cuentan con la tarjeta de Salud Popular en Coahuila, programa que pretende garantizar la atención médica gratuita a quienes no tienen acceso a seguridad social, informó el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez.

Explicó que la tarjeta está dirigida a personas de 70 años y más, así como a personas con discapacidad de cualquier edad, siempre que no estén afiliadas al IMSS o al ISSSTE. “Esta tarjeta está abierta para todos los coahuilenses que cumplan con esos criterios”, afirmó.

Detalló que los beneficiarios pueden acceder a análisis clínicos, consultas, medicamentos y operaciones completamente gratuitas. “Pueden acceder a esta tarjeta en los 133 eh centros de salud que se tienen en el estado”, comentó. Añadió que, el proceso puede realizarse a través de las coordinaciones de Mejor que hay en dentro de las colonias.

Finalmente, agregó que no existe un límite de entregas establecido para este año.