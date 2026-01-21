Continúa la entrega de la tarjeta de Salud Popular en Coahuila; más de 30 mil ya la tienen

Coahuila
/ 21 enero 2026
    Continúa la entrega de la tarjeta de Salud Popular en Coahuila; más de 30 mil ya la tienen
    Los beneficiarios podrán acceder a consultas, medicamentos y operaciones. FOTO: CORTESÍA

La tarjeta de Salud Popular está dirigida a adultos mayores de 70 años sin servicio médico y a personas con discapacidad de cualquier edad, con acceso gratuito a la atención

Más de 30 mil personas ya cuentan con la tarjeta de Salud Popular en Coahuila, programa que pretende garantizar la atención médica gratuita a quienes no tienen acceso a seguridad social, informó el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez.

Explicó que la tarjeta está dirigida a personas de 70 años y más, así como a personas con discapacidad de cualquier edad, siempre que no estén afiliadas al IMSS o al ISSSTE. “Esta tarjeta está abierta para todos los coahuilenses que cumplan con esos criterios”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Entregan más de 30 mil tarjetas de la salud popular

Detalló que los beneficiarios pueden acceder a análisis clínicos, consultas, medicamentos y operaciones completamente gratuitas. “Pueden acceder a esta tarjeta en los 133 eh centros de salud que se tienen en el estado”, comentó. Añadió que, el proceso puede realizarse a través de las coordinaciones de Mejor que hay en dentro de las colonias.

Finalmente, agregó que no existe un límite de entregas establecido para este año.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

