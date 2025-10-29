Coahuila: Entregan más de 30 mil tarjetas de la salud popular

Con el objetivo de acercar los servicios médicos a la población sin seguridad social, el Gobierno del Estado continúa con la entrega de la Tarjeta de la Salud, iniciativa que forma parte de la estrategia Mejora Coahuila y que se realiza en coordinación con la Secretaría de Salud.

De acuerdo con información oficial, hasta la fecha se han distribuido más de 30 mil tarjetas en distintas colonias y comunidades del estado. A través de asambleas informativas, personal del programa explica a la ciudadanía los beneficios del esquema, que busca garantizar atención médica oportuna y gratuita, principalmente para adultos mayores y personas con discapacidad.

El coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que esta acción impulsa la salud como un derecho para todos.

“Esta tarjeta representa la tranquilidad de las familias coahuilenses, al brindar acceso a medicamentos y atención médica sin costo”, dijo.

Por su parte, el secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, explicó que el programa refuerza los esfuerzos del estado por ampliar la cobertura médica en las regiones más alejadas.“Con esta tarjeta, las familias pueden acudir a cualquiera de los 133 centros de salud del estado para recibir atención médica y medicamentos gratuitos”, indicó.

Los beneficiarios de la Tarjeta de la Salud tienen acceso a consultas generales y de especialidades, estudios de laboratorio e imagenología, medicamentos del cuadro básico, cirugías menores y atención posquirúrgica, ya sea de forma presencial o mediante telemedicina.