Continúa vigilancia en Coahuila ante casos de gusano barrenador en otros estados

Coahuila
/ 13 enero 2026
    Continúa vigilancia en Coahuila ante casos de gusano barrenador en otros estados
    La Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila reforzó la vigilancia sanitaria en los accesos al estado ante la detección de casos en entidades vecinas, con el objetivo de prevenir riesgos a la producción ganadera y agropecuaria local. FOTO: ARCHIVO
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

COMPARTIR

TEMAS


Campo
ganadería

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SADER

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que mantiene activos los puntos de inspección sanitaria y personal capacitado, tras detectarse casos recientes fuera de Coahuila

La Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila informó que se mantiene reforzada la vigilancia sanitaria en el estado, luego de que se detectaran casos recientes en entidades como Querétaro, el Estado de México y, principalmente, Tamaulipas, sin que hasta el momento se tenga registro de afectaciones locales.

El titular de la dependencia, Jesús María Montemayor Garza, comentó que el caso que generó mayor atención fue el registrado a finales de diciembre en el estado tamaulipeco. “El más lamentable para nosotros es el de Tamaulipas, porque es un estado exportador y está muy cerca de la frontera con Estados Unidos, además de ser vecino de Coahuila”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Valida la SCJN extinción de fideicomisos; Coahuila, entre las entidades opositoras

Indicó que, ante este escenario, el Gobierno del Estado decidió elevar el nivel de alerta sanitaria, reforzando las acciones de inspección y control.“Va a haber una modificación para estar un poco más en alerta”.

Detalló que desde el 21 de noviembre de 2024 se activaron y reforzaron los puntos de inspección sanitaria en distintos accesos al estado.“Seguimos muy coordinados con los puntos de inspección que tiene Coahuila, tanto donde hay casetas sanitarias como donde están los compañeros de Seguridad Pública y de la Fiscalía”, indicó.

Para estas labores, la Secretaría de Desarrollo Rural cuenta con 28 oficiales capacitados en temas sanitarios, quienes se rotan en los distintos puntos de revisión ubicados en zonas estratégicas del estado. “Tenemos alrededor de 28 oficiales capacitados que se están rotando en estos diferentes puntos entre Zacatecas, Candela, Juárez”, mencionó.

El funcionario aseguró que estas acciones buscan prevenir riesgos sanitarios, particularmente ante el movimiento de ganado y productos agropecuarios provenientes de otras entidades, y evitar afectaciones a la producción local.

Temas


Campo
ganadería

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SADER

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El botín en Venezuela

El botín en Venezuela
true

Manual para salvar cara frente a un ataque de EU
true

POLITICÓN: Fiscalía de NL es parte de la industria de la extorsión, como evidencia caso contra director de VANGUARDIA
Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados

Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados
‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia

‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia
Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama

Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump durante una reunión bilateral; a pesar de las tensiones.

La era del intervencionismo: Trump fractura a América Latina tras la captura de Maduro
Ofcom investiga si las funciones de generación de imágenes de Grok violan las leyes de seguridad en línea del Reino Unido.

Reino Unido va tras X por las imágenes sexualizadas de Grok