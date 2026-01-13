Continúa vigilancia en Coahuila ante casos de gusano barrenador en otros estados

La Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila informó que se mantiene reforzada la vigilancia sanitaria en el estado, luego de que se detectaran casos recientes en entidades como Querétaro, el Estado de México y, principalmente, Tamaulipas, sin que hasta el momento se tenga registro de afectaciones locales.

El titular de la dependencia, Jesús María Montemayor Garza, comentó que el caso que generó mayor atención fue el registrado a finales de diciembre en el estado tamaulipeco. “El más lamentable para nosotros es el de Tamaulipas, porque es un estado exportador y está muy cerca de la frontera con Estados Unidos, además de ser vecino de Coahuila”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Valida la SCJN extinción de fideicomisos; Coahuila, entre las entidades opositoras

Indicó que, ante este escenario, el Gobierno del Estado decidió elevar el nivel de alerta sanitaria, reforzando las acciones de inspección y control.“Va a haber una modificación para estar un poco más en alerta”.

Detalló que desde el 21 de noviembre de 2024 se activaron y reforzaron los puntos de inspección sanitaria en distintos accesos al estado.“Seguimos muy coordinados con los puntos de inspección que tiene Coahuila, tanto donde hay casetas sanitarias como donde están los compañeros de Seguridad Pública y de la Fiscalía”, indicó.

Para estas labores, la Secretaría de Desarrollo Rural cuenta con 28 oficiales capacitados en temas sanitarios, quienes se rotan en los distintos puntos de revisión ubicados en zonas estratégicas del estado. “Tenemos alrededor de 28 oficiales capacitados que se están rotando en estos diferentes puntos entre Zacatecas, Candela, Juárez”, mencionó.

El funcionario aseguró que estas acciones buscan prevenir riesgos sanitarios, particularmente ante el movimiento de ganado y productos agropecuarios provenientes de otras entidades, y evitar afectaciones a la producción local.