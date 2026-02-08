$!‘Mercadito de a peso’ fortalece economía familiar en Ramos Arizpe; vecinos destacan ahorro y calidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- El programa “Mercadito de a peso todos por más”, promovido por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, continúa generando respaldo ciudadano al facilitar el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles, en beneficio directo de la economía familiar. Durante la jornada realizada en la colonia Manantiales, vecinos de distintos sectores coincidieron en señalar que la estrategia representa un ahorro significativo en el gasto doméstico, además de ofrecer alimentos frescos y de buena calidad.

AHORRO REAL PARA LAS FAMILIAS Esmeralda Abigail Mandujano Espinoza, vecina de la colonia Blanca Esthela, subrayó que este tipo de iniciativas permiten optimizar los recursos en el hogar. "Me pareció muy bien el mercadito porque gastas menos y puedes ahorrar para comprar otras cosas que necesitas. Quisiera pedirle al Alcalde que haga más mercaditos y los lleve a más colonias", expresó.

En la misma línea, Valeria Garibay, habitante de la colonia Manantiales del Valle, resaltó el alcance social del programa, especialmente en sectores con mayores necesidades. “Me encantó, todo está muy bien, muy fresco y económico. Ojalá se repita. Estamos muy agradecidos con el Alcalde porque hay familias que tienen muchos niños o que son vulnerables, y esto es de gran ayuda para ellos”, comentó. IMPACTO SOCIAL EN SECTORES VULNERABLES Por su parte, Dora Cabello destacó la variedad de productos que logró adquirir con un gasto mínimo, lo que —afirmó— marca una diferencia tangible en la economía diaria. “Las verduras están muy bien y muy frescas. Hoy también compré huevo, arroz, aceite, galletas y muchas cosas más, y solo gasté 119 pesos. Está muy bien este mercadito de a un peso de Tomás Gutiérrez, es para todo Ramos y para nuestro beneficio”, afirmó. El programa “Mercadito de a peso todos por más” forma parte de la estrategia de apoyo directo a las familias ramosarizpenses, al acercar artículos de primera necesidad a precios accesibles y generar un efecto inmediato en el presupuesto del hogar. Con estas acciones, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino refrenda el compromiso de su administración de impulsar políticas sociales orientadas a mejorar la calidad de vida, fortalecer el bienestar comunitario y atender de manera focalizada a los sectores más vulnerables del municipio.