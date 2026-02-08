Ramos Arizpe alcanza calificación perfecta en transparencia; Intrac le otorga 100 en evaluación trimestral

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe recibió la calificación máxima en la evaluación trimestral de cumplimiento en materia de transparencia, otorgada por el Órgano Desconcentrado de Información y Transparencia de Coahuila (Intrac), correspondiente al Tercer Trimestre de 2025.

El resultado confirma que la administración local cumple al 100 por ciento con las obligaciones legales relacionadas con presupuesto, ingresos, egresos, procesos administrativos, programas sociales y uso de recursos públicos, consolidando un modelo de gestión que privilegia la apertura informativa y la rendición de cuentas.

GOBERNAR CON CLARIDAD ES RESPETAR A LA GENTE

Al dar a conocer el resultado, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que la transparencia no debe asumirse como un mero requisito normativo, sino como un principio rector del ejercicio público.

“La transparencia no es una obligación administrativa, es una convicción. Gobernar con claridad es respetar a la gente, cuidar cada peso público y generar confianza para que Ramos Arizpe siga creciendo con orden y credibilidad”, expresó.

El Edil reconoció el trabajo coordinado de las distintas áreas de la administración municipal, al señalar que el cumplimiento integral es resultado de la colaboración institucional y de la disposición para proporcionar información clara, verificable y oportuna.

“Nos debemos a la gente y por eso debemos rendir cuentas claras a la ciudadanía. La transparencia en un gobierno municipal significa confianza para la ciudadanía, certeza para la opinión pública, seguridad jurídica para los inversionistas y un respaldo claro de los órganos que integran y supervisan la vida institucional de una ciudad. Un municipio transparente construye legitimidad con hechos”, puntualizó.

EVALUACIÓN TRIMESTRAL BAJO MARCO DE LEGALIDAD

El Intrac tiene como propósito garantizar que los gobiernos municipales operen bajo un marco de legalidad y apertura, mediante evaluaciones trimestrales que revisan el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La calificación perfecta obtenida por Ramos Arizpe en el Tercer Trimestre de 2025 reafirma el compromiso permanente del Ayuntamiento con un actuar legal, honesto y responsable en todos los ámbitos de la administración pública, fortaleciendo la credibilidad institucional y la confianza ciudadana.