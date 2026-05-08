Continúan llegando inversiones a Ramos Arizpe

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    Continúan llegando inversiones a Ramos Arizpe
    Nueva sucursal de Ferretera Doble H inició operaciones en la colonia Analco, en Ramos Arizpe. CORTESÍA

Nueva sucursal de ferretera abre sus puertas en la colonia Analco

RAMOS ARIZPE, COAH.- El crecimiento económico de Ramos Arizpe continúa reflejándose en la llegada de nuevas inversiones y la apertura de establecimientos que fortalecen la actividad comercial y de servicios en distintos sectores de la ciudad.

Como parte de esta expansión, fue inaugurada una nueva sucursal de Ferretera Doble H en la colonia Analco, proyecto que amplía la presencia de la empresa en la Región Sureste y suma nuevas oportunidades laborales para habitantes del municipio.

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Durante el arranque de operaciones, el director general de la compañía, David Arturo Reyes Martínez, informó que esta nueva unidad genera 25 empleos directos. Además, destacó que el grupo mantiene una plantilla cercana a los 120 trabajadores distribuidos entre sus sucursales de Ramos Arizpe y Saltillo.

El empresario explicó que la decisión de continuar invirtiendo en Ramos Arizpe responde al crecimiento sostenido que ha registrado la ciudad en los últimos años, así como al vínculo que la empresa conserva con la comunidad.

“Es una colonia a la que le tenemos mucho cariño. Hemos crecido junto con la gente desde hace muchos años y estamos muy contentos de seguir aquí”, expresó.

Reyes Martínez añadió que actualmente el Municipio ofrece condiciones favorables para el desarrollo comercial, impulsadas por el dinamismo económico de la región y el constante crecimiento urbano.

La apertura de nuevos negocios en diferentes puntos de Ramos Arizpe continúa consolidando la oferta comercial y de servicios, además de reflejar la confianza de empresarios y emprendedores en el potencial económico de la ciudad.

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