Consumo resiste mientras inversión y PIB se estancan

El primer trimestre del 2026 confirma un entorno económico frágil para México, pues la inflación se mantiene moderada pero presionada por precios agropecuarios, el crecimiento del PIB es débil y los mercados reflejan la incertidumbre internacional.

De acuerdo a un análisis de CIAL Insights, aunque el consumo y la estabilidad cambiaria ofrecen cierto soporte, la falta de dinamismo en la inversión limita el potencial de expansión.

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Por otro lado Banco Base ha pronosticado que México puede pasar de estancamiento a estanflación.

“No solo se trata de una trampa de estancamiento económico de la que hay que salir, sino que se incrementa la posibilidad de una estanflación en México (bajo o nulo crecimiento y alta inflación)”, dijo la directora de Análisis Económico y Financiero del banco, Gabriela Siller.

Recordó que fue la semana pasada que se dio a conocer que en la primera quincena de abril, la inflación anual se ubicó en 4.53%, ligeramente menor al 4.55% previo.

Cabe destacar que la semana pasada se informó que el componente subyacente aumentó 4.27% anual, con cinco quincenas consecutivas a la baja, mientras los precios no subyacentes crecieron 5.41%, impulsados por agropecuarios con alzas cercanas al 9%.

Según la encuesta de Citi del 21 de abril, los analistas prevén que Banxico recorte su tasa de referencia en junio a 6.50%, sin más ajustes en lo que resta de 2026 ni en 2027.

CIAL Insights destacó que de confirmarse, la tasa se mantendría estable por 18 meses, replicando periodos de estabilidad prolongada como el de 2014–2015.

Asimismo el INEGI estima que la economía mexicana habría crecido apenas 0.4% anual en el primer trimestre, frente al 1.6% del cierre de 2025.

En el comercio, las ventas al menudeo crecieron 3.1% anual en febrero, con un ritmo de 4.1% en el primer bimestre, mientras las ventas al mayoreo avanzaron apenas 0.2% anual, tras cuatro años de caídas o estancamiento.

Por lo anterior resalta que el reto es consolidar la estabilidad macroeconómica y aprovechar las oportunidades del nearshoring para impulsar la productividad y crecimiento sostenido.

Por otro lado, la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller, resaltó que la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del año, sugiere que México cayó en una trampa de estancamiento económico.

Banco Base está pronosticando un avance del PIB para este año de 1% en un escenario central, pero si llegara nueva inversión extranjera directa, podría acelerar más su crecimiento a 2.5%.

Enfatizó que los cambios estructurales están limitando el crecimiento con el debilitamiento de las instituciones y la ausencia de progreso tecnológico.

Asimismo estimó que los problemas políticos entre México y Estados Unidos, podrían afectar la revisión del T-MEC.

Por otro lado, Siller anticipó que los precios de las materias primas seguirán con alta volatilidad al alza

Por último destacó que si el conflicto en Medio Oriente se extiende hasta junio, los precios del petróleo en los mercados internacionales podrían llegar hasta 140 dólares por barril en el caso del tipo Brent con lo cual la gasolina seguirá cara.

Todo eso materializaría un escenario negativo para la inflación global.