Llama IMSS Coahuila a no descuidar control prenatal

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    Llama IMSS Coahuila a no descuidar control prenatal
    El IMSS señaló que el control prenatal permite detectar a tiempo posibles complicaciones durante el embarazo. CORTESÍA
Sarah Estrada
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Especialistas advierten que el seguimiento médico durante el embarazo permite detectar riesgos como preeclampsia, parto prematuro y alteraciones genéticas

En el marco del Día de las Madres, el IMSS Coahuila exhortó a mujeres embarazadas a mantener un control prenatal constante, al señalar que este seguimiento permite detectar oportunamente complicaciones y mejorar el pronóstico tanto para la madre como para el bebé.

La gineco-obstetra del Hospital General de Zona No. 1, Daniela Flores Gutiérrez, explicó que durante el embarazo se realizan estudios para identificar riesgos como preeclampsia, alteraciones genéticas, problemas con la placenta y posibilidad de parto prematuro.

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Indicó que, desde la consulta de Medicina Familiar, también se canaliza a las pacientes a módulos PrevenIMSS, donde se aplican medidas preventivas como pruebas de glucosa capilar, detección de VIH y sífilis, revisión bucal y vacunación.

La especialista detalló que el médico familiar es quien determina si una paciente presenta algún riesgo obstétrico que requiera atención en el Segundo Nivel, mediante valoración con gineco-obstetricia.

Flores Gutiérrez llamó además a no minimizar síntomas asociados al embarazo, como infecciones urinarias, náuseas o vómitos, ya que un seguimiento adecuado permite atenderlos de manera oportuna.

De acuerdo con el IMSS, durante 2025 se registraron 12 mil 669 nacimientos exitosos en hospitales del Seguro Social en Coahuila. Más del 70 por ciento de las madres llevó su control prenatal de manera constante.

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Sarah Estrada

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Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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