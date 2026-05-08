Llama IMSS Coahuila a no descuidar control prenatal

La gineco-obstetra del Hospital General de Zona No. 1, Daniela Flores Gutiérrez, explicó que durante el embarazo se realizan estudios para identificar riesgos como preeclampsia, alteraciones genéticas, problemas con la placenta y posibilidad de parto prematuro.

En el marco del Día de las Madres, el IMSS Coahuila exhortó a mujeres embarazadas a mantener un control prenatal constante, al señalar que este seguimiento permite detectar oportunamente complicaciones y mejorar el pronóstico tanto para la madre como para el bebé.

Indicó que, desde la consulta de Medicina Familiar, también se canaliza a las pacientes a módulos PrevenIMSS, donde se aplican medidas preventivas como pruebas de glucosa capilar, detección de VIH y sífilis, revisión bucal y vacunación.

La especialista detalló que el médico familiar es quien determina si una paciente presenta algún riesgo obstétrico que requiera atención en el Segundo Nivel, mediante valoración con gineco-obstetricia.

Flores Gutiérrez llamó además a no minimizar síntomas asociados al embarazo, como infecciones urinarias, náuseas o vómitos, ya que un seguimiento adecuado permite atenderlos de manera oportuna.

De acuerdo con el IMSS, durante 2025 se registraron 12 mil 669 nacimientos exitosos en hospitales del Seguro Social en Coahuila. Más del 70 por ciento de las madres llevó su control prenatal de manera constante.