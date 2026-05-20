Coordinación interinstitucional permite asegurar establecimientos de apuestas ilegales: Fiscal de Coahuila

Como resultado de esta colaboración interinstitucional, recientemente se llevaron a cabo dos cateos que derivaron en el aseguramiento de establecimientos presuntamente vinculados con apuestas y casinos ilegales. Los inmuebles intervenidos, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el trámite legal correspondiente.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene una coordinación estrecha con autoridades federales y la Fuerza Civil, atendiendo de manera inmediata los reportes ciudadanos relacionados con posibles actividades irregulares.

El titular de la dependencia, Federico Fernández Montañez, precisó que la detección de estos establecimientos no representa un motivo de alarma en materia de seguridad pública, al señalar que una mayor preocupación estaría relacionada con el incremento de delitos de alto impacto, como homicidios o casos de extorsión.

No obstante, reconoció que este tipo de giros prohibidos por la legislación estatal pueden llegar a ser utilizados como fuentes de financiamiento por parte de la delincuencia organizada, aunque en otros casos también pueden derivar de conflictos entre particulares.

Asimismo, descartó la posibilidad de reapertura de casinos en la entidad, al recordar que su prohibición obedece a acuerdos establecidos en la mesa estatal de seguridad y a consensos alcanzados desde administraciones anteriores.

El funcionario subrayó que la prioridad de la Fiscalía es atender oportunamente cada reporte ciudadano, ya sea relacionado con establecimientos irregulares, vehículos sospechosos o personas con comportamiento inusual.

Destacó que Coahuila mantiene algunos de los mejores indicadores de seguridad de las últimas tres décadas, entre ellos la resolución del 100 por ciento de los homicidios, resultado —dijo— del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno.

La estrategia estatal de seguridad, agregó, contempla una atención integral que distingue entre delitos de alto impacto y labores de vigilancia cotidiana en las comunidades.