Corredor Oso-Jaguar abarca Coahuila dentro de la estrategia de conservación en México

Coahuila
/ 30 octubre 2025
    Corredor Oso-Jaguar abarca Coahuila dentro de la estrategia de conservación en México
    El Corredor Biocultural Oso-Jaguar, que incluye partes de Coahuila, busca proteger 13.7 millones de hectáreas terrestres como parte del plan nacional de ANP. FOTO: ARCHIVO

Coahuila forma parte del Corredor Biocultural Oso-Jaguar, incluido en el plan nacional para ampliar las Áreas Naturales Protegidas y conservar ecosistemas y sitios culturales en México

El Corredor Biocultural Oso-Jaguar es uno de los proyectos clave dentro del plan nacional de México para proteger 50 millones de hectáreas terrestres y marinas adicionales antes de 2030, y una parte incluye a Coahuila.

La iniciativa busca salvaguardar tanto ecosistemas como espacios de valor cultural, incluyendo rutas de peregrinación y sitios sagrados propuestos por pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas.

Actualmente, México cuenta con 103 millones de hectáreas protegidas, cifra que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) planea incrementar a 153 millones, en cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. Según Pedro Álvarez Icaza, titular de la CONANP, se registra un avance del 14.5% en las zonas terrestres y del 23.7% en la superficie marina.

Entre las propuestas de protección terrestre destaca el Corredor Biocultural Oso-Jaguar, que abarca 13.7 millones de hectáreas distribuidas entre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango, clasificado dentro de la categoría “otras medidas de conservación” (OMEC). En el ámbito marino, se contemplan áreas como la Cuenca de San Pedro Mártir en el Golfo de California, la Laguna Madre en Tamaulipas y la Plataforma Continental Dzilam en Yucatán.

Álvarez Icaza destacó que alcanzar la meta de 50 millones de hectáreas adicionales en seis años representa un gran desafío, pero que los corredores bioculturales y otras estrategias son instrumentos ideales para lograrlo, equilibrando la conservación de la biodiversidad con la preservación de sitios de importancia cultural.

Temas


Ecosistema
Medio Ambiente

Localizaciones


Coahuila
Saltillo
México

Organizaciones


CONANP

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

