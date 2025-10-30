Fue accidental la muerte de perrita en templo de Frontera, concluye Municipio

FRONTERA, COAH.- La Dirección de Protección Animal de Frontera, encabezada por Tuilzie Ibarra Vázquez, concluyó la investigación sobre el hallazgo de una perrita colgada en el balcón de la iglesia Nueva Bethel. Tras recabar testimonios del personal de la congregación y de la pastora Cindy, así como evidencias fotográficas, se determinó que el animal, llamado “Lobita”, estaba bajo el cuidado de la familia pastoral, que la había rescatado previamente de una situación de abandono.

De acuerdo con el dictamen oficial, la perrita padecía una enfermedad y se encontraba sujeta con una cadena para evitar que saliera a la calle y corriera algún riesgo. La investigación concluyó que su muerte fue accidental: “Lobita” quedó suspendida por la cadena al intentar moverse dentro del espacio donde normalmente permanecía. A pesar de solicitar atención veterinaria inmediata, el animal ya había fallecido.

La Dirección de Protección Animal informó que no se interpondrá denuncia, al no existir evidencia de maltrato intencional, sino un hecho fortuito. Sin embargo, se emitió una recomendación formal a la iglesia para reforzar el resguardo responsable de los animales domésticos, exhortando a la comunidad a extremar precauciones en el manejo de mascotas y prevenir tragedias similares.