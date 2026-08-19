Cortocircuito provoca incendio en vivienda del Centro de Parras

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    Cortocircuito provoca incendio en vivienda del Centro de Parras
    Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron a la vivienda de la calle Morelos tras el reporte del incendio. PEDRO PESINA

Protección Civil atribuyó el fuego al sobrecalentamiento de un cable conectado a un aire lavado; el siniestro dejó daños materiales

PARRAS, COAH.- Cerca de las 12:00 horas de este miércoles se reportó un incendio en una casa habitación ubicada sobre la calle Morelos, en la Zona Centro de Parras, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes al arribar observaron una fuerte fumarola que salía del interior del domicilio, propiedad de una mujer identificada como Eva.

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La propietaria se encontraba fuera de la vivienda cumpliendo con su jornada laboral cuando recibió el aviso del siniestro y posteriormente acudió al lugar.

Los cuerpos de emergencia realizaron las labores para sofocar las llamas y, tras evaluar el inmueble, el director de Protección Civil informó que el incendio se originó por una instalación eléctrica en malas condiciones.

De acuerdo con la autoridad, un cable conectado a un aire lavado se sobrecalentó y comenzó a generar un cortocircuito, lo que habría provocado el fuego.

$!El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia hasta la Zona Centro de Parras; no se reportaron personas lesionadas.
El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia hasta la Zona Centro de Parras; no se reportaron personas lesionadas. PEDRO PESINA

No se reportaron personas lesionadas por el incidente; sin embargo, el interior de la vivienda presentó daños materiales.

Ante lo ocurrido, las autoridades recomendaron a la población revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus viviendas para reducir el riesgo de incidentes similares.

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