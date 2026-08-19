Cortocircuito provoca incendio en vivienda del Centro de Parras

PARRAS, COAH.- Cerca de las 12:00 horas de este miércoles se reportó un incendio en una casa habitación ubicada sobre la calle Morelos, en la Zona Centro de Parras, lo que movilizó a cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes al arribar observaron una fuerte fumarola que salía del interior del domicilio, propiedad de una mujer identificada como Eva.

La propietaria se encontraba fuera de la vivienda cumpliendo con su jornada laboral cuando recibió el aviso del siniestro y posteriormente acudió al lugar. Los cuerpos de emergencia realizaron las labores para sofocar las llamas y, tras evaluar el inmueble, el director de Protección Civil informó que el incendio se originó por una instalación eléctrica en malas condiciones. De acuerdo con la autoridad, un cable conectado a un aire lavado se sobrecalentó y comenzó a generar un cortocircuito, lo que habría provocado el fuego.