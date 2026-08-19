Ebrio proyecta su Hummer contra una camioneta y la deja volcada, al oriente de Saltillo

En estado de ebriedad, el conductor de una camioneta Hummer ocasionó un choque con volcadura la mañana de este miércoles, a la altura de la colonia Santa Bárbara, en los carriles de Arteaga a Saltillo. El accidente se registró luego de que Cristian “N”, de 46 años, conducía una camioneta Suzuki L200 y se incorporó de los carriles laterales a los centrales, quedando en el carril de en medio, con dirección a Saltillo.

Posteriormente, la camioneta fue golpeada por la parte trasera por una Hummer H3, conducida por Álvaro Eliud “N”, de 51 años, quien se encontraba en estado de ebriedad y, conforme a las huellas de frenado, circulaba de un lado a otro. El vehículo afectado se proyectó contra las ballenas del muro de contención, las cuales utilizó como rampa y, tras derribarlas, salió proyectado hacia los carriles centrales, donde terminó volcando.

Testigos del accidente se acercaron para auxiliar a los participantes y llamaron al número de emergencias 911, solicitando una ambulancia. En pocos minutos arribó personal de la Cruz Roja. Los socorristas atendieron a Cristian, quien, tras ser valorado, fue trasladado a las instalaciones de un hospital privado al norte de la ciudad. Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal detuvieron al conductor de la otra camioneta, quien intentó retirarse del lugar.