Ebrio proyecta su Hummer contra una camioneta y la deja volcada, al oriente de Saltillo

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    Ebrio proyecta su Hummer contra una camioneta y la deja volcada, al oriente de Saltillo
    Las labores para retirar los vehículos provocaron afectaciones a la circulación. ULISES MARTÍNEZ

Un conductor en estado de ebriedad chocó por alcance contra una camioneta, que terminó volcada tras impactar contra el muro de contención... luego intentó escapar pero fue detenido

En estado de ebriedad, el conductor de una camioneta Hummer ocasionó un choque con volcadura la mañana de este miércoles, a la altura de la colonia Santa Bárbara, en los carriles de Arteaga a Saltillo.

El accidente se registró luego de que Cristian “N”, de 46 años, conducía una camioneta Suzuki L200 y se incorporó de los carriles laterales a los centrales, quedando en el carril de en medio, con dirección a Saltillo.

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$!El conductor señalado como responsable fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
El conductor señalado como responsable fue detenido por elementos de la Policía Municipal. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, la camioneta fue golpeada por la parte trasera por una Hummer H3, conducida por Álvaro Eliud “N”, de 51 años, quien se encontraba en estado de ebriedad y, conforme a las huellas de frenado, circulaba de un lado a otro.

El vehículo afectado se proyectó contra las ballenas del muro de contención, las cuales utilizó como rampa y, tras derribarlas, salió proyectado hacia los carriles centrales, donde terminó volcando.

$!La camioneta Suzuki L200 terminó volcada tras ser impactada por una Hummer.
La camioneta Suzuki L200 terminó volcada tras ser impactada por una Hummer. ULISES MARTÍNEZ

Testigos del accidente se acercaron para auxiliar a los participantes y llamaron al número de emergencias 911, solicitando una ambulancia. En pocos minutos arribó personal de la Cruz Roja.

Los socorristas atendieron a Cristian, quien, tras ser valorado, fue trasladado a las instalaciones de un hospital privado al norte de la ciudad. Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal detuvieron al conductor de la otra camioneta, quien intentó retirarse del lugar.

$!El conductor de la Suzuki fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
El conductor de la Suzuki fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. ULISES MARTÍNEZ

La circulación en los carriles con dirección de Saltillo hacia Arteaga se vio afectada debido al cierre de los carriles centrales, hasta el arribo de las grúas para retirar los vehículos y recolocar las ballenas de contención.

$!El accidente ocurrió en los carriles de Arteaga hacia Saltillo, a la altura de Santa Bárbara.
El accidente ocurrió en los carriles de Arteaga hacia Saltillo, a la altura de Santa Bárbara. ULISES MARTÍNEZ
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