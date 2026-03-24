Crimen organizado recluta jóvenes desde el celular, alerta Torres Cofiño, diputado federal por Coahuila

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Coahuila
/ 24 marzo 2026
    Crimen organizado recluta jóvenes desde el celular, alerta Torres Cofiño, diputado federal por Coahuila
    Marcelo Torres presentó una iniciativa para castigar la apología del crimen organizado en medios digitales. CORTESÍA

El legislador destacó que este fenómeno ocurre de manera silenciosa pero con gran impacto

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño advirtió que el crimen organizado ha dado un giro silencioso pero devastador: ya no solo controla territorios, sino que ahora capta a jóvenes a través de redes sociales, videojuegos y plataformas digitales.

Señaló que, con aparente impunidad, circulan contenidos que glorifican la violencia, el dinero fácil y la vida criminal, dirigidos especialmente a menores de edad, sin que exista una respuesta efectiva por parte del Estado.

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“Hoy pueden invitar a un joven a integrarse al crimen desde una pantalla... y la ley no actúa. No porque sea correcto, sino porque el marco legal está rebasado”, denunció.

Ante este panorama, el legislador presentó una iniciativa para castigar la apología del crimen organizado en medios digitales, frenar el reclutamiento en línea y obligar a las plataformas a intervenir.

Finalmente, lanzó una advertencia directa: “El crimen organizado ya entendió el poder de las redes... la pregunta es por qué el Estado sigue sin reaccionar”.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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