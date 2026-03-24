Crimen organizado recluta jóvenes desde el celular, alerta Torres Cofiño, diputado federal por Coahuila
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El legislador destacó que este fenómeno ocurre de manera silenciosa pero con gran impacto
TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño advirtió que el crimen organizado ha dado un giro silencioso pero devastador: ya no solo controla territorios, sino que ahora capta a jóvenes a través de redes sociales, videojuegos y plataformas digitales.
Señaló que, con aparente impunidad, circulan contenidos que glorifican la violencia, el dinero fácil y la vida criminal, dirigidos especialmente a menores de edad, sin que exista una respuesta efectiva por parte del Estado.
“Hoy pueden invitar a un joven a integrarse al crimen desde una pantalla... y la ley no actúa. No porque sea correcto, sino porque el marco legal está rebasado”, denunció.
Ante este panorama, el legislador presentó una iniciativa para castigar la apología del crimen organizado en medios digitales, frenar el reclutamiento en línea y obligar a las plataformas a intervenir.
Finalmente, lanzó una advertencia directa: “El crimen organizado ya entendió el poder de las redes... la pregunta es por qué el Estado sigue sin reaccionar”.