Impulsan red de protección ciudadana en Torreón: Puntos Violeta y atención integral ganan terreno

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Torreón
/ 23 marzo 2026
    Impulsan red de protección ciudadana en Torreón: Puntos Violeta y atención integral ganan terreno
    Cristina Gómez Rivas, Coordinadora Regional del Centro de Justicia y Empoderamiento para las mujeres de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Se fortalecen los ‘Puntos Violeta’ como espacios de auxilio inmediato.

TORREÓN, COAH.- Tras el balance del Día Internacional de la Mujer 2026, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM) en Torreón, encabezado por Cristina Gómez Rivas, anunció el fortalecimiento de estrategias enfocadas en la prevención, atención y protección inmediata de mujeres en situación de violencia.

La directora del organismo subrayó que el trabajo del Centro no se limita a fechas conmemorativas, sino que forma parte de un esfuerzo permanente para transformar el entorno social. “Estas fechas funcionan como un recordatorio necesario: la violencia nunca es una opción. Nuestra meta es construir hogares saludables y espacios de respeto”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/llevan-punto-violeta-a-empresa-en-torreon-GI19663027

Entre las acciones prioritarias destaca la consolidación de los “Puntos Violeta”, espacios seguros ubicados en comercios, universidades y centros de trabajo, que brindan atención inmediata a mujeres en riesgo.

Estos puntos están conectados a sistemas de videovigilancia, lo que permite activar protocolos de respuesta rápida y coordinar la intervención de corporaciones de seguridad, garantizando auxilio oportuno en situaciones de emergencia.

En cuanto a la atención, el CJEM reportó un promedio de 250 usuarias por semana. La directora aclaró que esta cifra no implica un incremento en la violencia, sino una mayor confianza de las mujeres en las instituciones y una mayor disposición a denunciar.

El modelo de atención del Centro se caracteriza por su enfoque integral, al ofrecer servicios como asesoría jurídica en temas de custodia, divorcio y pensiones alimenticias; atención psicológica especializada; así como programas de capacitación para impulsar la autonomía económica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-inauguran-punto-violeta-en-universidad-politecnica-de-ramos-arizpe-suman-625-en-el-estado-DO19177015

De manera complementaria, se llevó a cabo una feria de salud en la que se brindaron servicios preventivos como mastografías, estudios de Papanicolaou y chequeos generales a más de 100 mujeres.

Finalmente, el CJEM hizo un llamado a la sociedad a fortalecer la prevención de la violencia de género, al advertir que este problema impacta directamente en el desarrollo de niñas y niños, reiterando su compromiso de garantizar que las mujeres en Torreón vivan en condiciones de seguridad, bienestar y libres de violencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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