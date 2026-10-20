Muere madre buscadora en Coahuila sin encontrar a su hijo, desaparecido desde 2010

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    Muere madre buscadora en Coahuila sin encontrar a su hijo, desaparecido desde 2010
    Silvia Ortiz, fundadora de Grupo VIDA, lamentó la muerte de otra madre buscadora y aseguró que continuarán los esfuerzos para localizar a su hijo. REDES SOCIALES

Tomasa Chairez Rodríguez falleció mientras buscaba a su hijo, desaparecido en Francisco I. Madero. Grupo VIDA advierte que enfermedades y desgaste afectan a las familias buscadoras

La búsqueda de José López Chairez, desaparecido el 21 de abril de 2010 en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, quedó marcada por una nueva pérdida: su madre, Tomasa Chairez Rodríguez, falleció el pasado miércoles sin conocer el paradero de su hijo.

Doña Tomasa formaba parte del colectivo Grupo VIDA, integrado por familiares de personas desaparecidas que recorren distintos lugares en busca de sus seres queridos. Su muerte fue dada a conocer por Silvia Ortiz, fundadora de la organización, quien lamentó que otra madre se haya ido sin obtener las respuestas que esperó durante años.

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En un mensaje de despedida, Ortiz expresó su solidaridad con la familia y recordó el dolor con el que Tomasa enfrentó la ausencia de su hijo. También aseguró que el colectivo continuará con las labores para localizarlo, identificado en el mensaje de despedida como José Manuel López.

“Se fue sin haber podido encontrar a su hijo”, escribió la representante de Grupo VIDA al compartir la noticia, en una despedida que refleja la incertidumbre que enfrentan las familias que buscan a personas desaparecidas durante años.

El fallecimiento de Tomasa ocurre poco tiempo después de otra pérdida para el colectivo. En agosto pasado murió Socorro Machado, conocida como la “Tía Coco”, quien también falleció sin saber dónde estaba su hijo, Sergio Domínguez.

Tras su muerte, su hija decidió dar continuidad a la búsqueda con la intención de localizarlo, tal como lo deseaba su madre.

Para Silvia Ortiz, estos casos muestran una de las consecuencias más dolorosas de las desapariciones: mientras las familias esperan noticias y realizan sus propias labores de búsqueda, su salud se deteriora y el tiempo avanza sin garantizarles una respuesta.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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