CRIT Coahuila abre espacios para prácticas profesionales de universitarios

El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Coahuila lanzó una convocatoria dirigida a estudiantes universitarios interesados en realizar sus prácticas profesionales en la institución, con el propósito de fortalecer su formación académica mediante experiencia en un entorno de atención social e inclusión. La invitación está dirigida a alumnos de diversas disciplinas, quienes podrán incorporarse a las actividades del centro como parte de su proceso de preparación profesional, siempre que la institución educativa de procedencia mantenga vigente un convenio de colaboración con el CRIT Coahuila.

CONVOCATORIA PARA OCHO PERFILES ACADÉMICOS De acuerdo con la convocatoria, las oportunidades están disponibles para estudiantes de Trabajo Social, Mercadotecnia, Comunicación, Relaciones Públicas, Diseño Gráfico, Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas, Técnico en Mantenimiento y Gestión Empresarial. Las personas interesadas podrán solicitar información o iniciar su proceso de vinculación a través del correo electrónico talentoycultura@teleton-coa.org.mx, habilitado por la institución para atender a los aspirantes.

El CRIT Coahuila destacó que su proceso de atracción de talento se desarrolla bajo principios de inclusión y no discriminación. En ese sentido, informó que no solicita certificados médicos, pruebas de embarazo o de VIH, ni realiza distinciones por edad, religión, origen étnico o nacionalidad, preferencias sexuales, situación migratoria, apariencia física, discapacidad, idioma, identidad o expresión de género, condición social, económica o de salud, entre otros aspectos protegidos por la legislación. Con esta convocatoria, la institución busca ofrecer a los universitarios un espacio para adquirir experiencia profesional mientras contribuyen a las labores de atención y apoyo que desarrolla el centro en beneficio de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.