CRIT Coahuila abre espacios para prácticas profesionales de universitarios

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    CRIT Coahuila abre espacios para prácticas profesionales de universitarios
    El CRIT Coahuila abrió su convocatoria de prácticas profesionales para estudiantes de distintas licenciaturas e ingenierías. CORTESÍA

Convocatoria contempla ocho perfiles académicos y promueve entornos incluyentes para el desarrollo del talento

El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Coahuila lanzó una convocatoria dirigida a estudiantes universitarios interesados en realizar sus prácticas profesionales en la institución, con el propósito de fortalecer su formación académica mediante experiencia en un entorno de atención social e inclusión.

La invitación está dirigida a alumnos de diversas disciplinas, quienes podrán incorporarse a las actividades del centro como parte de su proceso de preparación profesional, siempre que la institución educativa de procedencia mantenga vigente un convenio de colaboración con el CRIT Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/imss-coahuila-impulsa-cultura-preventiva-para-fortalecer-el-bienestar-de-la-poblacion-NE22402906

CONVOCATORIA PARA OCHO PERFILES ACADÉMICOS

De acuerdo con la convocatoria, las oportunidades están disponibles para estudiantes de Trabajo Social, Mercadotecnia, Comunicación, Relaciones Públicas, Diseño Gráfico, Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas, Técnico en Mantenimiento y Gestión Empresarial.

Las personas interesadas podrán solicitar información o iniciar su proceso de vinculación a través del correo electrónico talentoycultura@teleton-coa.org.mx, habilitado por la institución para atender a los aspirantes.

$!La institución informó que su proceso de atracción de talento se realiza bajo criterios de inclusión y no discriminación.
La institución informó que su proceso de atracción de talento se realiza bajo criterios de inclusión y no discriminación. CORTESÍA

El CRIT Coahuila destacó que su proceso de atracción de talento se desarrolla bajo principios de inclusión y no discriminación. En ese sentido, informó que no solicita certificados médicos, pruebas de embarazo o de VIH, ni realiza distinciones por edad, religión, origen étnico o nacionalidad, preferencias sexuales, situación migratoria, apariencia física, discapacidad, idioma, identidad o expresión de género, condición social, económica o de salud, entre otros aspectos protegidos por la legislación.

Con esta convocatoria, la institución busca ofrecer a los universitarios un espacio para adquirir experiencia profesional mientras contribuyen a las labores de atención y apoyo que desarrolla el centro en beneficio de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Servicio Social
Universitarios
estudiantes

Organizaciones


Crit Coahuila

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Disminución

Disminución
NosotrAs: Y la maternidad en solitario

NosotrAs: Y la maternidad en solitario

true

POLITICÓN: ¿Protección en aduanas? Las omisiones de la FGR en el caso Ruffo Appel y el huachicol fiscal
Piedras Negras, Saltillo y Torreón se ubicaron entre las ciudades con menor percepción de inseguridad durante el segundo trimestre de 2026, según el INEGI

Piedras Negras, Saltillo y Torreón continúan entre las ciudades con menor percepción de inseguridad en México
Elías Hernández Bautista murió después de caer desde una estructura de aproximadamente 30 metros durante labores de desmantelamiento industrial en Castaños.

Llega veracruzano a Coahuila en busca de mejores oportunidades; encontró la muerte
Isaac del Toro respondió en las exigentes rampas de Alpe d’Huez y mantuvo viva la posibilidad de lograr el primer podio mexicano en el Tour de Francia.

Isaac del Toro resiste en Alpe d’Huez y acaricia el podio del Tour de Francia 2026
Michell Mendoza, de 16 años, a la derecha, de pie junto a un camión que llevaba el ataúd de su madre después de que le negaran la entrada a un cementerio.

La devastación causada por los sismos muestra la desigualdad en Venezuela
Un avión cisterna descarga agua durante el combate de incendios forestales en la región de Lège-Cap-Ferret, en el oeste de Francia, el jueves 23 de julio de 2026.

Incendio forestal cerca de Burdeos provoca la evacuación de 20 mil personas