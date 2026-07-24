IMSS-Coahuila impulsa cultura preventiva para fortalecer el bienestar de la población

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reforzó el llamado a la población derechohabiente para adoptar una cultura de prevención mediante acciones de autocuidado, con el propósito de reducir factores de riesgo, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. En el marco del Día Internacional del Autocuidado, conmemorado este 24 de julio, el enfermero en Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Jesús Armando Seca Rivas, explicó que el autocuidado comprende las acciones que las personas realizan para conservar su salud, prevenir padecimientos y atender enfermedades, ya sea de manera independiente o con el acompañamiento de profesionales de la salud.

El especialista destacó que la conmemoración busca promover decisiones informadas que permitan disminuir riesgos, evitar complicaciones y fomentar una mejor calidad de vida bajo la premisa de que cuidar de uno mismo también contribuye al bienestar de quienes nos rodean. PROMUEVEN HÁBITOS SALUDABLES EN UNIDADES MÉDICAS Y ESPACIOS PÚBLICOS Como parte de esta estrategia, el IMSS difunde entre la población la importancia de mantener una alimentación equilibrada y realizar actividad física de forma regular, acciones que se promueven a través de las Unidades de Medicina Familiar (UMF), los Centros de Seguridad Social (CSS), el programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA) y módulos informativos instalados en escuelas, plazas públicas y otros espacios comunitarios.

Asimismo, el Instituto desarrolla pláticas en salas de espera y grupos específicos para orientar a la población sobre medidas preventivas frente a enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, enfatizando que cambios sencillos en el estilo de vida pueden contribuir a prevenirlas, controlarlas y reducir sus efectos. Seca Rivas subrayó que el autocuidado no sustituye la atención médica profesional, sino que la complementa, por lo que insistió en que cada persona tiene la responsabilidad de identificar las prácticas que benefician o perjudican su salud y la de su entorno familiar, laboral y social.

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