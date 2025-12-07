$!CTM advierte: alza histórica al mínimo dejó rezagados a salarios profesionales

Desde 1976, año en que la capacidad adquisitiva de la clase asalariada registró su mayor nivel, los precios de diversos artículos de la canasta básica sufrieron incrementos que llegaron a rebasar, por mucho, el 80 por ciento. A ello responde el ajuste “histórico” recientemente reclamado en beneficio de la clase asalariada, expuso José Luis Carazo Preciado, secretario de Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Transportistas agradecen trabajo y seguridad en peregrinación a la Virgen de Guadalupe

Durante su conferencia “Mitos y realidades de los salarios y del empleo en México”, presentada en el Sexto Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, el analista calculó que, en promedio, las percepciones mínimas tuvieron una pérdida acumulada “impresionante” de entre el 75 y 80 por ciento en la última década. Hasta 2016, muchos creían que los salarios mínimos se elevaban por la sola voluntad de alguien que decidía hacerlo, comentó. Asimismo, para no mejorar los salarios, se argumentaba que esto aumentaba las multas o las pensiones. “¡Y todos creíamos que esa era la razón auténtica!”, dijo.

Desde entonces, “el sector obrero —recapituló— se puso a revisar todo esto”, aunque en 2010 el gobierno y los patrones rechazaron la propuesta sindical de que el salario mínimo no constituyera el factor que midiera los salarios. “La razón auténtica es que los salarios se encontraban estrechamente vinculados a toda la economía del país”, explicó. En ese proceso se identificaron 872 ordenamientos legales, tan solo de carácter federal, que estaban directamente vinculados al salario mínimo, de manera que cualquier incremento se indexaba a participaciones gubernamentales, multas, costos fiscales y prácticamente a toda la actividad económica. “Por eso es que, en 2011, después de una serie de infructuosas gestiones ante la Cámara de Diputados y al Gobierno Federal, solicitamos los ajustes a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami)”, indicó. “Y fue hasta 2014 que se logró integrar una comisión multidisciplinaria de desvinculación para el crecimiento sostenido del salario mínimo”, expuso. Carazo Preciado afirmó que con esta desvinculación se terminó con otro mito, el de que “los aumentos salariales eran inflacionarios”. Sin embargo, advirtió que hubo efectos colaterales, como la desigualdad entre los salarios profesionales y los salarios mínimos generales, ya que no se actualizaron en el mismo porcentaje. “En 2016 teníamos, por ejemplo, que un albañil, que ganaba 106.49 pesos diarios, estaba a una distancia de 45.8 por ciento con respecto al salario mínimo, pero ahora, en 2025, la brecha es de solo 15.4 por ciento”, expuso. “Pero en otras profesiones, como la de cajero, la distancia se ha convertido en -3.7 por ciento, cuando era cercana al 30 por ciento en 2016”, añadió.

“Este es uno de los grandes problemas que estamos sufriendo y que han llegado al seno de la Conasami”, destacó el conferencista. “Solo en el caso de la frontera norte, ya no existe diferencia: todos los trabajadores están homologados con un salario mínimo diario de 419.88 pesos, cálculo en el cual no se incluye el reciente aumento”, externó. Agregó que, respecto a los incrementos de los salarios mínimos y contractuales, a partir de 2017, cuando se empezó también a pagar salarios desvinculados (o desindexados), los salarios mínimos han crecido 146 por ciento, mientras que los contractuales solo 14 por ciento, frente a una inflación acumulada de 55 puntos porcentuales. “Este es uno de los temas que nos debe preocupar a todos, pues lo que estamos generando es una compactación general que hoy nos están reclamando todos los trabajadores del país en todo el aparato productivo”, advirtió. Lo anterior, como consecuencia de que no se toman en cuenta la calificación, la antigüedad, la capacidad ni la preparación de los asalariados, sino que únicamente se toma como base el salario mínimo, puntualizó.