Saltillo: Transportistas agradecen trabajo y seguridad en peregrinación a la Virgen de Guadalupe

Saltillo: Transportistas agradecen trabajo y seguridad en peregrinación a la Virgen de Guadalupe

Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

Decenas de camiones adornados con flores y globos recorrieron la ciudad para agradecer un año más de trabajo y pedir protección en las carreteras

Saltillo
/ 7 diciembre 2025
COMPARTIR

Una caravana de fe y color inundó las calles de la ciudad la tarde de hoy con motivo de la tradicional peregrinación de transportistas. El contingente, integrado por choferes de transporte público y de personal, salió de la zona de “Las Maravillas” alrededor de las 2:30 de la tarde.

El objetivo del recorrido, que culminó con una misa solemne en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, fue dar gracias por los favores recibidos. Los vehículos, “vestidos” con globos, papel de china e imágenes de la Virgen, manifestaron la profunda devoción de los conductores.

TE PUEDE INTERESAR: Realiza AMORES peregrinación a la Basílica de Guadalupe, en Nuevo León

El grupo de transportistas agradeció el poder volver con bien a casa todos los días, además de tener un trabajo que permita llevar el sustento diario.

$!El contingente estuvo integrado por choferes de transporte público y de personal partieron desde Las Maravillas.
El contingente estuvo integrado por choferes de transporte público y de personal partieron desde Las Maravillas. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

Para Edwin Eduardo, uno de los transportistas participantes, la peregrinación es un acto que va más allá de la tradición. “Más que nada es fe...”, comentó un chofer, quien destacó que lleva tres años uniéndose a la conmemoración desde que reside en la ciudad.

El motor principal que impulsa su participación es el agradecimiento, explicó.

$!El objetivo central de la peregrinación fue agradecer a la Virgen de Guadalupe.
El objetivo central de la peregrinación fue agradecer a la Virgen de Guadalupe. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

“(Venimos a mostrar) agradecimiento ante la virgen por un año más de trabajo y de vida, porque ya sabe cómo está peligrosa aquí”, señaló Edwin Eduardo.

Otro de los transportistas, Alfredo González Calzada, coincidió en el espíritu de la jornada. “Es por darle gracias a Dios por cada año que nos da y por el trabajo que nos ha brindado. Pues (la peregrinación) era un agradecimiento”, expresó sobre su asistencia.

González Calzada destacó que la asistencia no se limita a una sola compañía, sino que reúne a varios gremios. “El día de hoy se unen también a esta devoción... no es una cantidad certera, verdad, pero sí somos varios”, afirmó el conductor.

  • $!La peregrinación reúne a choferes de distintas compañías y gremios, no solo de una sola empresa.
    La peregrinación reúne a choferes de distintas compañías y gremios, no solo de una sola empresa. FOTO: HÉCTOR GARCÍA
  • $!Transportistas y la sociedad en general mostraron devoción a la Virgen de Guadalupe.
    Transportistas y la sociedad en general mostraron devoción a la Virgen de Guadalupe. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Peregrinación juvenil a la Virgen busca reconectar a jóvenes con la Iglesia

Para quienes se dedican al transporte de personal, la petición de seguridad es un elemento central del rito. “Como yo traigo personal de Parras de la Fuente pues doy más gracias porque nos brinda el blindaje de cada carretera”, comentó Alfredo González.

El transportista concluyó su mensaje enfocándose precisamente en la protección en el camino. “El tema de seguridad exactamente. Les damos gracias a Dios por cada trabajo y el sacrificio que hace uno también”, finalizó, mientras se dirigía al Santuario.

TEMAS
Religión
Transporte
Localizaciones
Coahuila
Saltillo
Organizaciones
Iglesia Católica
true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Leyes y triquiñuelas: El factor político y legal de la reforma laboral
La iniciativa plantea limitar incrementos en pólizas, transparentar servicios médicos incluidos y fortalecer las facultades de sanción de la Profeco ante prácticas abusivas.

Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final
El estudio nacional coordinado por CIBI Digital reveló que más del 80% de niñas y niños de entre 6 y 12 años ya tiene acceso a internet.

Coahuila: educación digital de los menores requiere un esfuerzo conjunto, no solo de las familias

El programa Código Mariposa brinda atención a familias que enfrentan pérdidas gestacionales y neonatales.

Código Mariposa: Coahuila implementa acompañamiento y espacios privados para duelo perinatal en 14 hospitales
Autoridades sanitarias intensifican las recomendaciones a la población para eliminar recipientes con agua estancada en patios y azoteas, con el objetivo de reducir los riesgos de contagio de dengue en la entidad.

Coahuila contiene la ola de dengue y reduce casos en más del 85 por ciento
FOTO: FREEPIK

El verdadero desafío de prometer accesibilidad: Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad
true

POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán

Un mundo paralelo

Un mundo paralelo