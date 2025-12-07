Saltillo: Transportistas agradecen trabajo y seguridad en peregrinación a la Virgen de Guadalupe

Una caravana de fe y color inundó las calles de la ciudad la tarde de hoy con motivo de la tradicional peregrinación de transportistas. El contingente, integrado por choferes de transporte público y de personal, salió de la zona de “Las Maravillas” alrededor de las 2:30 de la tarde. El objetivo del recorrido, que culminó con una misa solemne en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, fue dar gracias por los favores recibidos. Los vehículos, “vestidos” con globos, papel de china e imágenes de la Virgen, manifestaron la profunda devoción de los conductores. TE PUEDE INTERESAR: Realiza AMORES peregrinación a la Basílica de Guadalupe, en Nuevo León El grupo de transportistas agradeció el poder volver con bien a casa todos los días, además de tener un trabajo que permita llevar el sustento diario.

Para Edwin Eduardo, uno de los transportistas participantes, la peregrinación es un acto que va más allá de la tradición. “Más que nada es fe...”, comentó un chofer, quien destacó que lleva tres años uniéndose a la conmemoración desde que reside en la ciudad. El motor principal que impulsa su participación es el agradecimiento, explicó.

“(Venimos a mostrar) agradecimiento ante la virgen por un año más de trabajo y de vida, porque ya sabe cómo está peligrosa aquí”, señaló Edwin Eduardo. Otro de los transportistas, Alfredo González Calzada, coincidió en el espíritu de la jornada. “Es por darle gracias a Dios por cada año que nos da y por el trabajo que nos ha brindado. Pues (la peregrinación) era un agradecimiento”, expresó sobre su asistencia. González Calzada destacó que la asistencia no se limita a una sola compañía, sino que reúne a varios gremios. “El día de hoy se unen también a esta devoción... no es una cantidad certera, verdad, pero sí somos varios”, afirmó el conductor.





Para quienes se dedican al transporte de personal, la petición de seguridad es un elemento central del rito. "Como yo traigo personal de Parras de la Fuente pues doy más gracias porque nos brinda el blindaje de cada carretera", comentó Alfredo González. El transportista concluyó su mensaje enfocándose precisamente en la protección en el camino. "El tema de seguridad exactamente. Les damos gracias a Dios por cada trabajo y el sacrificio que hace uno también", finalizó, mientras se dirigía al Santuario.