Cuando el cuerpo da señales: crecen atenciones por alteraciones tiroideas en IMSS Coahuila

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    Cuando el cuerpo da señales: crecen atenciones por alteraciones tiroideas en IMSS Coahuila
    Especialistas del IMSS exhortaron a la población a identificar señales de alarma relacionadas con alteraciones en esta importante glándula. CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

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Especialistas exhortan a reconocer señales tempranas para prevenir complicaciones y recibir atención oportuna

En el marco del Día Mundial de la Tiroides, que se conmemora cada 25 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila hizo un llamado a la población para conocer la relevancia de esta glándula en el funcionamiento integral del organismo y prestar atención a síntomas que podrían advertir alguna alteración.

El endocrinólogo del Hospital General de Zona No. 2, Ricardo García Cabello, explicó que la tiroides se localiza en la parte frontal del cuello y tiene una forma similar a la de una mariposa. Su función es producir hormonas indispensables para procesos vitales relacionados con el crecimiento, el desarrollo neurológico, la función reproductiva y el metabolismo energético.

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Destacó que cualquier desequilibrio en su actividad puede impactar significativamente la calidad de vida, ya que influye en prácticamente todos los órganos y sistemas del cuerpo.

Entre las afecciones más frecuentes se encuentran el hipotiroidismo, caracterizado por una producción insuficiente de hormonas, y el hipertiroidismo, que ocurre cuando existe una producción excesiva. También son comunes las alteraciones estructurales, como los nódulos tiroideos, que pueden presentarse de manera aislada o múltiple.

Durante 2025, el IMSS en Coahuila otorgó 11 mil 700 consultas relacionadas con padecimientos de esta glándula, reflejando la importancia de su detección y seguimiento oportuno.

El especialista explicó que la evaluación inicial puede realizarse desde la consulta de Medicina Familiar mediante la identificación de síntomas y la solicitud de estudios de laboratorio. Cuando existe sospecha clínica, los pacientes son canalizados para estudios complementarios y valoración especializada.

En el segundo nivel de atención se realizan perfiles hormonales específicos y, cuando las características del caso lo requieren, procedimientos diagnósticos como biopsias por aspiración con aguja fina para descartar enfermedades de mayor complejidad y definir el tratamiento adecuado.

Entre las manifestaciones más frecuentes del hipotiroidismo destacan el cansancio constante, aumento de peso, retención de líquidos, caída de cabello, fragilidad de uñas, palidez, sensibilidad al frío, estreñimiento y alteraciones menstruales. Durante 2025, el Seguro Social diagnosticó 6 mil 466 casos de esta enfermedad en la entidad, principalmente en personas alrededor de los 50 años.

$!Durante 2025, el Seguro Social en Coahuila brindó más de 11 mil consultas vinculadas con padecimientos endocrinos de este tipo.
Durante 2025, el Seguro Social en Coahuila brindó más de 11 mil consultas vinculadas con padecimientos endocrinos de este tipo. CORTESÍA

Por otra parte, el hipertiroidismo suele manifestarse con pérdida de peso, fatiga, debilidad, nerviosismo, ansiedad, intolerancia al calor, sudoración excesiva, aumento en la frecuencia de evacuaciones, alteraciones cardíacas y problemas oculares.

Respecto a los nódulos, el médico señaló que su identificación inicia con una exploración física y estudios de imagen que permiten determinar el nivel de riesgo y la necesidad de estudios adicionales. Tan solo durante 2025 se detectaron mil 120 casos de este tipo de alteraciones en Coahuila.

Los tratamientos disponibles incluyen terapia de reemplazo hormonal, medicamentos antitiroideos, yodo radiactivo o procedimientos quirúrgicos, dependiendo de las características y evolución de cada paciente.

Finalmente, García Cabello insistió en la importancia de no ignorar los cambios físicos o síntomas persistentes y acudir a valoración médica ante cualquier sospecha, ya que un diagnóstico oportuno permite evitar complicaciones y mejorar el pronóstico de quienes viven con estas enfermedades.

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