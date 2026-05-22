UAdeC Unidad Laguna impulsa diálogo académico sobre los desafíos de una población cada vez más longeva

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    UAdeC Unidad Laguna impulsa diálogo académico sobre los desafíos de una población cada vez más longeva
    Autoridades universitarias inauguraron el Segundo Congreso Nacional y XII Jornada Académica dedicado al análisis de los desafíos asociados a las nuevas dinámicas poblacionales. CRTESÍA

Organiza la Facultad de Enfermería y Nutrición el Segundo Congreso Nacional y XII Jornada Académica ‘Envejecimiento saludable: Retos y perspectivas futuras’

TORREÓN, COAH.- La formación de profesionales preparados para responder a las transformaciones poblacionales y a las necesidades de una sociedad cada vez más longeva fue el eje central del Segundo Congreso Nacional y XII Jornada Académica “Envejecimiento saludable: Retos actuales y perspectivas futuras”, organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Unidad Laguna.

Las actividades se desarrollaron en el Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre” de Ciudad Universitaria Campus Torreón, donde especialistas, académicos y estudiantes se reunieron para intercambiar conocimientos, compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos que implica el aumento sostenido de la población adulta mayor.

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La ceremonia inaugural estuvo encabezada por el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; la directora de la Facultad de Enfermería y Nutrición, Irma Andrade Valle; el coordinador de Posgrado e Investigación, Alejandro Morales Jinez; el secretario administrativo, Rafael Gerardo Suárez Alemán; la secretaria académica, Norma Patricia Villegas, así como integrantes de la comunidad universitaria.

Durante su intervención, Omar Rojas destacó que este encuentro académico busca consolidarse como un espacio de diálogo y construcción colectiva, en el que converjan la investigación, la experiencia profesional y el compromiso social para generar respuestas efectivas ante los nuevos escenarios demográficos.

Subrayó además que el programa permite a profesionales del ámbito sanitario acceder a conocimientos actualizados, difundir resultados de investigación y fortalecer redes de colaboración interdisciplinaria orientadas a mejorar la atención de las personas mayores.

$!Especialistas de distintas disciplinas compartieron investigaciones, experiencias y propuestas orientadas a fortalecer la atención integral de las personas mayores.
Especialistas de distintas disciplinas compartieron investigaciones, experiencias y propuestas orientadas a fortalecer la atención integral de las personas mayores. CORTESÍA

Por su parte, Irma Andrade Valle enfatizó la necesidad de continuar formando especialistas con una sólida preparación científica, acompañada de valores éticos, sensibilidad humana y responsabilidad social, capaces de enfrentar los retos presentes y futuros del sistema de salud.

Señaló que encuentros de esta naturaleza favorecen la actualización permanente, impulsan el trabajo colaborativo entre distintas disciplinas y promueven la generación de propuestas innovadoras encaminadas a construir comunidades más incluyentes y preparadas para los cambios poblacionales.

La agenda académica inició el 21 de mayo con los talleres “Atención integral para personas mayores” e “Intervenciones de atención domiciliaria a largo plazo para las personas mayores”, realizados en las instalaciones de la Facultad.

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Posteriormente, el programa incluyó conferencias impartidas por especialistas de diversas áreas, entre ellas “Década del envejecimiento saludable: cambiar la forma de pensar, sentir y actuar hacia la edad y envejecimiento”, a cargo de la maestra Verónica Bautista Eugenio; “Capacidad cognitiva y psicológica de la persona mayor”, presentada por la psicóloga Diana Elizabeth de la Fuente Parra; y “Brindar acceso de atención a largo plazo de personas mayores que lo necesiten”, impartida por el doctor Tirson Durán Badillo.

Asimismo, se desarrollaron las ponencias “Vitalidad de la persona mayor”, por el maestro Gerardo Ávila Butrón; “Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores”, a cargo del doctor Ricardo Valdés Cano; y “Capacidad locomotriz de la persona mayor”, presentada por la maestra Abigail Flores Díaz.

Con este congreso, la Facultad de Enfermería y Nutrición refrenda su compromiso con la generación de conocimiento, la actualización profesional y la construcción de estrategias que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores en México.

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