Cuatro Ciénegas afina estrategia turística rumbo a Semana Santa 2026

Coahuila
/ 4 marzo 2026
    El alcalde Víctor Leija Vega encabezó la reunión con representantes del sector turístico de Cuatro Ciénegas. LIDIET MEXICANO

El alcalde Víctor Leija Vega se reunió con el sector turístico para fortalecer la planeación y detonar la derrama económica en la próxima temporada vacacional

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con miras al próximo periodo vacacional de Semana Santa, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, sostuvo una reunión con representantes de la cadena de valor turística del municipio; el objetivo de dar seguimiento a las estrategias que impulsen el desarrollo económico y detonen la actividad turística local.

El encuentro fue convocado por los departamentos de Turismo y Fomento Económico, donde se presentaron los avances logrados en las últimas semanas, así como las acciones programadas para los meses de marzo y abril, en preparación a la temporada vacacional de Semana Santa 2026.

Durante la reunión se contó con la participación activa de representantes de la iniciativa privada, del sector turístico y de prestadores de servicios, quienes intercambiaron propuestas y planteamientos enfocados en mejorar la experiencia de los visitantes que eligen a Cuatro Ciénegas como su destino.

Leija Vega resaltó que este tipo de reuniones son fundamentales para lograr resultados concretos, ya que permiten alinear esfuerzos, escuchar al sector productivo y anticiparse a las necesidades que demanda una temporada vacacional de alta afluencia como Semana Santa.

El sector turístico destacó la importancia de coordinar esfuerzos para mejorar la experiencia de los visitantes. CORTESÍA

Destacó que la planeación anticipada y el trabajo coordinado con la iniciativa privada no solo impactan positivamente en la imagen del destino, sino que también se traducen en mayores oportunidades de empleo, derrama económica y bienestar para las familias del municipio.

“El turismo es uno de los principales motores de desarrollo de Cuatro Ciénegas, por lo que estas acciones forman parte de una estrategia que nos permita seguir consolidando al municipio como un destino ordenado, competitivo y sustentable, capaz de recibir a turistas locales, nacionales e internacionales en condiciones óptimas”, destacó el Edil.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

