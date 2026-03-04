Cuatro Ciénegas afina estrategia turística rumbo a Semana Santa 2026

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con miras al próximo periodo vacacional de Semana Santa, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, sostuvo una reunión con representantes de la cadena de valor turística del municipio; el objetivo de dar seguimiento a las estrategias que impulsen el desarrollo económico y detonen la actividad turística local.

El encuentro fue convocado por los departamentos de Turismo y Fomento Económico, donde se presentaron los avances logrados en las últimas semanas, así como las acciones programadas para los meses de marzo y abril, en preparación a la temporada vacacional de Semana Santa 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Autotransporte de carga enfrenta reto de inclusión femenina

Durante la reunión se contó con la participación activa de representantes de la iniciativa privada, del sector turístico y de prestadores de servicios, quienes intercambiaron propuestas y planteamientos enfocados en mejorar la experiencia de los visitantes que eligen a Cuatro Ciénegas como su destino.

Leija Vega resaltó que este tipo de reuniones son fundamentales para lograr resultados concretos, ya que permiten alinear esfuerzos, escuchar al sector productivo y anticiparse a las necesidades que demanda una temporada vacacional de alta afluencia como Semana Santa.