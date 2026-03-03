Grupo de empresarios de Coahuila promoverá voto de confianza para Manolo Jiménez

Como un voto de confianza para el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, un grupo de empresarios iniciará una campaña para que el próximo 7 de junio, se vote por las y los candidatos del partido del gobernador.

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, dijo que esto será un voto de confianza porque las cosas “están bien, en Coahuila, no se quiere retroceder, ni que aquí pase lo que se está dando en otras partes del país”.

Este grupo está integrado inicialmente por 25 empresarios, quienes generan entre 22 mil a 25 mil empleos directos y son de la Región Sureste, Monclova, Cuatro Ciénegas y San Buenaventura.

El objetivo de la campaña es buscar que en las elecciones de Coahuila del próximo 7 de junio se consolide un voto por el bien de Coahuila, por ello, se buscará lograr la comunión de la sociedad entorno al apoyo para las acciones del gobernador, Manolo Jiménez.

Entre las acciones que contempla “Mi Voto es para Manolo Jiménez” está desde la iniciativa privada de iniciar una campaña de concientización con personalidades (mujeres y hombres) que destacan en la sociedad en todos los aspectos, extractos y desempeños para convocar al “Movimiento Juntos desde la Sociedad por Coahuila” en pro de la estabilidad con la que se cuenta.

Dijo que se basan en la sencilla razón legal que desde el Congreso se deciden los presupuestos, acciones, estrategias, planes y proyectos, pues el ejecutivo (el Gobernador) envía lo mencionado para su aprobación.

Destacó que si el gobernador no tiene el apoyo de las y los Diputados (legislativo) no podría mantener o aplicar las acciones y recursos que necesita para tener un Coahuila estable.

Recordó que para mantener la estabilidad en Coahuila, se necesita unirse más allá de partidos, ideologías, formas de pensar y diferencias entorno a la tranquilidad y paz , y la manera de hacerlo es confiar en el gobernador, lo que se traduce en ir a votar el 7 de junio por las y los candidatos del partido del Gobernador y así garantizar que en Coahuila se siga mejorando.

A partir de hoy se empieza a trabajar en diseños, ideas, en una campaña que a medidos de abril se entregue a Coahuila para que todos voten por Manolo Jiménez y sus estrategias y acciones de Gobierno.

A partir de hoy cada persona de la sociedad podrá correr la voz y gritar que en Coahuila “no arriesgamos y confiamos, convocó a Coahuila como sociedad a que independientemente de las diferencias nos una este 7 de julio la estabilidad en base a la confianza”.