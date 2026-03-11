Cuatro Ciénegas, Coahuila, refuerza su promoción turística a nivel nacional rumbo a Semana Santa

Coahuila
/ 11 marzo 2026
    Se espera la llegada de más de 70 mil turistas al Pueblo Mágico durante esa temporada. CORTESÍA

El objetivo es atraer más visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas intensificó su promoción turística en distintos estados del país con el objetivo de atraer visitantes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, cuando se espera la llegada de más de 70 mil turistas, informó el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Enrique Ayala.

El representante del organismo señaló que actualmente se realizan campañas de promoción fuera de Coahuila para posicionar al municipio como uno de los principales destinos turísticos del norte del país durante esta temporada vacacional.

Las campañas de promoción se realizan fuera de Coahuila para posicionar el destino a nivel nacional. CORTESÍA

Explicó que estas estrategias incluyen la difusión de los atractivos naturales, históricos y culturales del Pueblo Mágico, con el fin de motivar a turistas de otras entidades a visitar el municipio y detonar así la economía local.

Indicó que para el periodo de Semana Santa se tiene una expectativa superior a los 70 mil visitantes, cifra que representaría una importante derrama económica para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos de la región.

Enrique Ayala destacó que el destino cuenta con múltiples atractivos que cada año llaman la atención de los viajeros, entre ellos sus áreas naturales, balnearios y paisajes únicos, lo que lo ha consolidado como uno de los lugares más visitados de Coahuila durante los periodos vacacionales.

Finalmente, señaló que la coordinación entre autoridades, empresarios y el sector turístico será clave para brindar una buena atención a los visitantes y garantizar una experiencia positiva para quienes elijan a Cuatro Ciénegas como destino durante estas vacaciones.

