Extender hospedaje de visitantes al Mundial más allá de partidos, reto para Monterrey y Saltillo

Saltillo
6 marzo 2026
    Estudio revela que la estancia promedio de turistas que asistan al Mundial a Monterrey, será de dos días, por lo que Saltillo deberá buscar estrategias para alargar la estancia de los visitantes. OMAR SAUCEDO

El informe expuso que extender la estancia de los visitantes internacionales puede representar un incremento hasta del 75 por ciento en su consumo diario en las ciudades sede

Para la ciudad de Monterrey y por tanto para Saltillo, el reto para este verano es extender la estancia de aquellos visitantes que acudirán a los partidos de la próxima Copa del Mundo.

Un análisis de data de Expedia Group sobre hospedaje y aerolíneas en las ciudades sede en México, expuso que Monterrey tiene la oportunidad de implementar una estrategia coordinada para el aprovechamiento del turismo.

Detalló que Monterrey tiene una oportunidad estratégica real, pero aún no consolidada. “Hoy el destino se perfila como una sede medianamente eficiente de un evento puntual (estancias cortas y alta concentración en fechas de partido). Sin embargo, si se implementa una estrategia coordinada entre hotelería, conectividad aérea y promoción segmentada, Monterrey puede transformarse en el HUB logístico y turístico más optimizado del Mundial en México”, detalló.

En conclusión apuntó que el reto de la ciudad no es ocupación, sino estancia promedio, gasto por visitante y posicionamiento internacional sostenible.

Expuso que actualmente la estancia promedio para los días de la Copa del Mundo es de dos días, es decir que por ahora los visitantes en promedio solo acudirían a un partido y se irían de Monterrey.

El informe detalló que de mantenerse este promedio, el impacto económico se concentrará en hotelería y transporte, limitando la derrama en gastronomía, comercio y experiencias. “Por lo tanto, un objetivo estratégico sería el de incrementar la estancia promedio de 2 a 3.5 días”, detalló.

De acuerdo al informe, suponiendo que un turista internacional gasta 500 dólares por 2 días de estancia, incrementaría a 875 si se queda un promedio de 3.5 días, es decir un aumento del 75 por ciento.

“Incluso considerando ajustes conservadores, el incremento agregado en derrama puede ubicarse entre 35 por ciento y 50 por ciento, dependiendo del mix de mercados”, detalló Expedia Group.

La capital de Nuevo León recibirá a las selecciones de Japón, Corea del Sur, Túnez y está abierta la posibilidad de que también acudan Países Bajos, Brasil o Marruecos.

PROMOCIÓN EN TEXAS Y MATERIAL EN JAPONÉS

Para lograr estas metas, Expedia Group sugirió a Monterrey como sede ofrecer paquetes pre y post partidos, así como la promoción estructurada de naturaleza, gastronomía y turismo cultural.

También propuso integrarse con destinos cercanos como Coahuila Tamaulipas y el Valle de Texas con desarrollo de experiencias de corta duración.

Asimismo expuso que debe promocionar campañas en ciudades como Dallas, San Antonio y Houston, comunicando con claridad tiempos en traslados y en puentes internacionales.

Otro aspecto sugerido fue el ofrecimiento de paquetes integrados vuelo + hotel + experiencia. “Monterrey tiene la ventaja geográfica que ninguna otra sede mexicana posee”, mencionó el informe.

Para atraer a visitantes japoneses y coreanos, se propone crear material promocional en sus respectivos idiomas, garantizar una adaptación cultural adecuada en los servicios de hospitalidad, establecer alianzas con medios e influencers deportivos relevantes, y planificar activaciones específicas que coincidan con las fechas de los partidos de sus selecciones.

“Es fundamental que los prestadores de servicios turísticos empaticen con el devenir del mercado y la realidad: la competitividad tarifaria y la percepción internacional del destino serán variables determinantes en la elección final del visitante. Monterrey siempre será un destino que, sin dejar de ser mexicano, es el más ‘norteamericano’ y cosmopolita de México, siendo esto la mayor ventaja competitiva”, concluyó el informe.

