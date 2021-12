¡Cuidado nenis y emprendedores de Saltillo! advierten de fraudes en compras por redes

A través de las diferentes plataformas de redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram entre otras se han llevado a cabo varías denuncias de personas que se dedican a la venta de artículos en línea y que, desafortunadamente, han sido engañados por ladrones que se hacen pasar por clientes.

En las imágenes que se proporcionaron a la redacción de VANGUARDIA, se informa de un trabajador de Uber, el cual acudió a recibir solo una computadora que una persona dijo haber comprado y que él la iba a recoger.

El afectado dijo mantener una conversación con una mujer, la cual le preguntó por los datos de la computadora y, tras llegar a un convenio del precio, se comunicó su supuesto esposo, un militar, afirmando y él haría el depósito.

El vendedor esperó el deposito y le dieron una indicación de dónde encontrarse, sin embargo, quien pagó manifestó no iría él, sino que mandaría a un Uber; éste sólo recogería el paquete y lo entregaría a la persona que pagó.

No obstante, al ver el vendedor la ficha de depósito y verificar que la información sea correcta, se percató que la fecha indicaba 2 de noviembre, no de el día 1 de diciembre, cuando supuestamente se hizo la compra.

Se le preguntó al mensajero si conocía a la persona, diciendo que había trabajado de dos a tres veces con él, no obstante, en esta ocasión no salió el robo cómo esperaban y por eso decidió enviar las imágenes y la declaración a esta casa editorial, para que la gente tome sus precauciones y no sean víctimas de fraude u robo.