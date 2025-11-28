Ante guerra comercial, anticipa Coahuila mayor certeza tras la revisión al T-MEC

Ante la incertidumbre actual, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, confió en que la certeza regresará tras la revisión del T-MEC. Señaló además que, a través de la Secretaría de Economía federal, se están llevando a las mesas de trabajo las posturas de los industriales del estado.

Durante su comparecencia en el Congreso local, Olivares Martínez recordó que el principal socio comercial de Coahuila y del país es Estados Unidos, y que la tensión generada por el tema de los aranceles ha provocado un escenario de incertidumbre.

Sin embargo, afirmó que la claridad llegará una vez que concluya la revisión del T-MEC y, hasta entonces, no es posible definir una estrategia definitiva. No obstante, aseguró que no están “de manos cruzadas”.

Gracias a la cercanía con la Secretaría de Economía federal, explicó, han podido compartir las inquietudes y propuestas de los industriales coahuilenses para que sean consideradas en las mesas de negociación del tratado.