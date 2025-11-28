Ante guerra comercial, anticipa Coahuila mayor certeza tras la revisión al T-MEC
El secretario de Economía, Luis Olivares, destacó que a pesar de los aranceles, el dinamismo económico de la entidad sigue siendo una referencia
Ante la incertidumbre actual, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, confió en que la certeza regresará tras la revisión del T-MEC. Señaló además que, a través de la Secretaría de Economía federal, se están llevando a las mesas de trabajo las posturas de los industriales del estado.
Durante su comparecencia en el Congreso local, Olivares Martínez recordó que el principal socio comercial de Coahuila y del país es Estados Unidos, y que la tensión generada por el tema de los aranceles ha provocado un escenario de incertidumbre.
Sin embargo, afirmó que la claridad llegará una vez que concluya la revisión del T-MEC y, hasta entonces, no es posible definir una estrategia definitiva. No obstante, aseguró que no están “de manos cruzadas”.
Gracias a la cercanía con la Secretaría de Economía federal, explicó, han podido compartir las inquietudes y propuestas de los industriales coahuilenses para que sean consideradas en las mesas de negociación del tratado.
Aunque reconoció que los niveles de producción de muchas empresas instaladas en Coahuila se han visto afectados, destacó que, al compararse con otras entidades, el dinamismo del estado sigue siendo una referencia positiva.
Como ejemplo, mencionó los 170 proyectos de inversión que han llegado a Coahuila en los últimos dos años, los cuales representan 152 mil 763 millones de pesos y la creación de 66 mil 228 empleos. Añadió que el número de proyectos captados en 2025 superó a los registrados en 2024.
“Esto quiere decir que, aun con estas situaciones adversas e inciertas, el estado no se detiene y continúa siendo un referente importante a nivel internacional”, afirmó.
Sobre la contracción económica, explicó que Coahuila está estrechamente vinculada al sector manufacturero y automotriz, ambos afectados por los aranceles, lo que ha generado impactos en los niveles de producción de algunas compañías.
Pese a ello, reiteró que las inversiones siguen llegando. Aunque los parques industriales ya no reciben el volumen de años anteriores, las empresas continúan tocando las puertas de la Secretaría.
Finalmente, en materia energética, señaló que Coahuila cuenta con una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más relevantes del país y que su incorporación al Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex permitirá impulsar la autosuficiencia nacional en gas natural, reducir la dependencia de importaciones y promover el desarrollo económico en las regiones Carbonífera, Centro y Norte.
Esta estrategia —dijo— generará miles de empleos y fortalecerá la estabilidad energética de México a largo plazo.