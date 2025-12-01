Coahuila: Destaca Secretario de Educación nuevas acciones en inglés, tecnología y socioemocional
El secretario, expuso los avances más recientes del segundo año de gobierno, centrados en ampliar cobertura del inglés, capacitar docentes y vincular la formación con el entorno laboral
El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, compareció este lunes ante el Congreso del Estado, en donde destacó las nuevas estrategias implementadas por la dependencia durante el último año, integradas en distintos ejes que conforman el programa Impulso Educativo.
Garza Fishburn explicó que, a través de este programa, se alcanzó a más de un millón de alumnos y a 54 mil docentes en 6 mil 300 escuelas, respaldados por una inversión de 796 millones de pesos provenientes de los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y organizaciones civiles.
En el eje de educación global, subrayó la ampliación de la enseñanza del inglés y la incorporación de comunidades que antes no contaban con el programa. Para ello, se alinearon los contenidos de la Nueva Escuela Mexicana con el Marco Común Europeo de Referencia y se reforzó la capacitación docente en competencias lingüísticas. Como nueva apuesta, se lanzó el programa Level Up Coahuila, que ya involucra a mil 110 escuelas, mil 500 docentes y 370 mil alumnos.
En el eje de desarrollo tecnológico, la novedad de este segundo año de gestión fue la capacitación en inteligencia artificial dirigida a 6 mil docentes y directivos, de los cuales 2 mil 800 obtuvieron la certificación oficial de Microsoft.
En el rubro de fortalecimiento institucional, se efectuó por primera vez el Foro Estatal para la Construcción del Nuevo Sistema para Maestras y Maestros, orientado a revisar procesos y proponer mejoras tanto en la legislación local como en los protocolos de actuación.
En educación socioemocional, se incorporaron nuevas acciones como el programa Ser+, que alcanzó a 250 mil estudiantes y 13 mil docentes en la mitad de las escuelas de educación básica del estado.
Asimismo, se instalaron 11 centros de paz como parte de la iniciativa Impulsores de Paz, en la que se certificó a 58 docentes como mediadores escolares y se fortalecieron las actividades preventivas a través del programa Vive Libre Sin Drogas.
En cuanto al modelo dual, se instaló el Consejo Estatal de Educación Dual como plataforma estratégica para vincular la formación académica con las empresas.
En el nivel medio superior, 256 estudiantes de CECYTEC, 669 de CONALEP y 239 de DGETI participaron en esquemas de práctica profesional derivados de 279 convenios. En el nivel superior, 245 universitarios de seis instituciones se incorporaron a más de 30 empresas en un programa piloto estatal, mientras que 2 mil 900 alumnos desarrollaron planes de negocio que fomentaron la creatividad y el emprendimiento.