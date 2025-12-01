Coahuila: Destaca Secretario de Educación nuevas acciones en inglés, tecnología y socioemocional

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, compareció este lunes ante el Congreso del Estado, en donde destacó las nuevas estrategias implementadas por la dependencia durante el último año, integradas en distintos ejes que conforman el programa Impulso Educativo.

Garza Fishburn explicó que, a través de este programa, se alcanzó a más de un millón de alumnos y a 54 mil docentes en 6 mil 300 escuelas, respaldados por una inversión de 796 millones de pesos provenientes de los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y organizaciones civiles.

En el eje de educación global, subrayó la ampliación de la enseñanza del inglés y la incorporación de comunidades que antes no contaban con el programa. Para ello, se alinearon los contenidos de la Nueva Escuela Mexicana con el Marco Común Europeo de Referencia y se reforzó la capacitación docente en competencias lingüísticas. Como nueva apuesta, se lanzó el programa Level Up Coahuila, que ya involucra a mil 110 escuelas, mil 500 docentes y 370 mil alumnos.