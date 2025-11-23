Bloqueos carreteros puede generar pérdidas de hasta 250 mdp al día: Coparmex

Dinero
/ 23 noviembre 2025
    Bloqueos carreteros puede generar pérdidas de hasta 250 mdp al día: Coparmex
    El Bloqueo tiene como eje principal la inseguridad en carreteras, una de las problemáticas más graves para el sector transporte. FOTO: CUARTOSCURO.

La protesta se realizará luego de meses sin avances en las mesas de trabajo con autoridades federales

Ante los bloqueos que este lunes se realizarán en varias carreteras del país por parte de campesinos y transportistas, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, consideró que éstos podrían afectar seriamente a la región, pues un paro de esa naturaleza podría representar pérdidas de entre 150 y 250 millones de pesos en un solo día.

Lo anterior, porque en una zona tan industrial como está, un solo día de interrupciones en carreteras y aduanas puede generar retrasos en producción, costos logísticos adicionales y frenarse exportaciones e importaciones.

TE PUEDE INTERESAR: El auge de la inteligencia artificial está cambiando de velocidad. ¿Por qué la gente no puede dejar de preocuparse?

De acuerdo con estimaciones basadas en la actividad industrial diaria de la región, un paro de esta naturaleza podría representar pérdidas entre 150 y 250 millones de pesos en un solo día, considerando manufactura, transporte y PYMES vinculadas a las cadenas de suministro.

Agregó que entienden que existen inquietudes legítimas, pero los bloqueos afectan a miles de trabajadores y empresas. En Coparmex dijo creen que el diálogo y el respeto al estado de derecho son la vía para evitar daños económicos y sociales mayores.

Cabe destacar que transportistas y campesinos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) pidieron con antelación no viajar este 24 de noviembre ante el cierre total de carreteras y toma de aduanas en la frontera norte, así como de rutas estratégicas.

Hace días ANTAC aseguró que realizará un mega bloqueo nacional el lunes 24 de noviembre con el fin de exigir al gobierno atención urgente a la inseguridad, extorsiones y ataques en carreteras.

Temas


Carreteras
Dinero
Economía

Localizaciones


México

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
1,800 solicitudes ha recibido el chatbot ‘Vivi’, que orienta sobre riesgos y canaliza a atención.

Coahuila: Llevan programa vive sin drogas a todas las regiones
Colectivos urgieron a que se legisle a la brevedad para cubrir los vacíos legales que actualmente hay.

Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeres
true

POLITICÓN: Todo mundo toma previsiones ante ‘mega bloqueo’ por inseguridad en el país

true

Historia de un metiche (II)
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Va Sheinbaum por Alessandra Rojo de la Vega
Economía mexicana, futuro incierto

Economía mexicana, futuro incierto
Brutalistas

Brutalistas
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirige a los civiles que prestan juramento para unirse a una red de defensa estatal en el barrio de Petare de Caracas, Venezuela.

EU simuló el derrocamiento de Maduro. Venezuela se sumió en el caos