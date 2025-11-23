Bloqueos carreteros puede generar pérdidas de hasta 250 mdp al día: Coparmex

Ante los bloqueos que este lunes se realizarán en varias carreteras del país por parte de campesinos y transportistas, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, consideró que éstos podrían afectar seriamente a la región, pues un paro de esa naturaleza podría representar pérdidas de entre 150 y 250 millones de pesos en un solo día.

Lo anterior, porque en una zona tan industrial como está, un solo día de interrupciones en carreteras y aduanas puede generar retrasos en producción, costos logísticos adicionales y frenarse exportaciones e importaciones.

De acuerdo con estimaciones basadas en la actividad industrial diaria de la región, un paro de esta naturaleza podría representar pérdidas entre 150 y 250 millones de pesos en un solo día, considerando manufactura, transporte y PYMES vinculadas a las cadenas de suministro.

Agregó que entienden que existen inquietudes legítimas, pero los bloqueos afectan a miles de trabajadores y empresas. En Coparmex dijo creen que el diálogo y el respeto al estado de derecho son la vía para evitar daños económicos y sociales mayores.

Cabe destacar que transportistas y campesinos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) pidieron con antelación no viajar este 24 de noviembre ante el cierre total de carreteras y toma de aduanas en la frontera norte, así como de rutas estratégicas.

Hace días ANTAC aseguró que realizará un mega bloqueo nacional el lunes 24 de noviembre con el fin de exigir al gobierno atención urgente a la inseguridad, extorsiones y ataques en carreteras.