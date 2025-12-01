Coahuila: Arranca este martes inspección de obras de La Escuela es Nuestra

Tras el fallecimiento de un estudiante de primaria en Coahuila por el derrumbe de una techumbre en construcción con recursos de “La Escuela es Nuestra”, el Gobierno del Estado informó desde el pasado octubre que comenzaría la revisión de las obras mayores, misma que se llevará a cabo a partir del próximo martes 2 de diciembre, según informaron autoridades educativas.

El proceso arrancará en la Región Sureste, donde se concentran la mayoría de los proyectos detectados como de atención prioritaria. María del Carmen Ruiz Esparza, subsecretaria de Planeación Educativa, explicó que de acuerdo con la información entregada por la Secretaría del Bienestar existen más de 290 escuelas con obras mayores en los cinco municipios que comprende esta zona.

TE PUEDE INTERESAR: Unión de Padres de Familia detecta 22 casos de desvío de recursos en La Escuela es Nuestra en Coahuila

“Son los que vamos a tener que ir a revisar para que los niños o la comunidad escolar no tenga ningún tipo de riesgo”, dijo.

Detalló que la revisión se realizará de manera conjunta con los equipos técnicos de la Secretaría de Educación, el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), personal del programa La Escuela es Nuestra y los comités de padres de familia.

Por su parte, Julio Long, director del ICIFED, informó que las verificaciones serán acompañadas por Protección Civil y personal de Planeación. Aclaró que se emitirá un dictamen técnico para cada plantel, sustentado en normas y especificaciones oficiales.

“Les hemos dicho de antemano, todo recurso es bueno y es bienvenido para las escuelas, pero invertirlo principalmente en rehabilitaciones, no meternos en temas estructurales como la construcción de un techo, un aula porque requiere de muchas especificaciones técnicas”, señaló.

Añadió que este tipo de obras mayores tienen requerimientos técnicos que implican estudios de mecánica de suelos, cálculos estructurales y la participación de especialistas certificados.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila traza ruta para revisar obras con recurso de ‘La Escuela es Nuestra’

Long explicó que el estado apenas recibió hace dos semanas la base de datos completa sobre las obras en curso, después de múltiples solicitudes dirigidas a Bienestar y al programa. Con esa información iniciaron las mesas de infraestructura para organizar rutas de visita, revisar documentos y programar recorridos físicos en las escuelas donde se ejecutan proyectos.

Las autoridades estatales señalaron que las inspecciones buscan garantizar seguridad y claridad en los procesos, así como acompañar técnicamente a las comunidades que administran los recursos del programa federal.